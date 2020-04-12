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صحة الوفاق تعلن وصول شحنة معدات الوقاية الشخصية من بلجيكا

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، وصول شحنة قادمة من بلجيكا تحتوي على معدات الوقاية الشخصية الخاصة بالممارسين الصحيين العاملين في غرف العزل.

وتضمنت الشحنة، التي وصلت عن طريق مطار مصراتة الدولي، 5000  قطعة من بِدَل العزل الواقية، و 25000  اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا.

وأوضح مدير مكتب وكيل الوزارة محمود بن محمود، إن وصول هذه الشحنة يأتي تنفيذا للإجراءات التي اتخذها وزارة الصحة في حكومة الوفاق، لتوفير الإمدادات الطبية الخاصة، بعمل مواقع عزل المصابين بفيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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