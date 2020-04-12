الهلال الأحمر الليبي يُكثّف حملاته التوعوية لمكافحة فيروس كورونا

عقد مدير إدارة الفروع بالأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي ومدير مكتب الشباب والمتطوعين بالأمانة العامة اجتماعين مع مدراء فروع كلًا من درنة والبيضاء.

وناقش الاجتماعين، الوضع الحالي لدور الجمعية خلال الأزمة وسبل مكافحة فيروس كورونا، عبر توعية المجتمعات المحلية، إضافة إلى مناقشة التعميمات السابقة التي أصدرها رئيس غرفة الطوارئ المركزية، والتركيز على الالتزام بدور الجمعية وتأكيد إجراءات الوصول الآمن مع المتطوعين.

وفي وقت سابق، نظم فريق الهلال الاحمر الليبي فرع الكفرة، زيارة ميدانية بحي الشوري، استهدفت عدة شرائح مهمة، كشريحة ذوي الإحتياجات الخاصة والمصابين بأمراض مزمنة، من أجل توعيتهم وتثقيفهم وتوضيح الأعراض وطرق العدوى والوقاية من فيروس كورونا.

وقدّم الهلال الاحمر الليبي فرع أجدابيا، مساعدات طارئة، بناءا على النداء الموجه لغرفة الطوارئ بالفرع، من اللجنة الطبية ببلدية البريقة، حول وجود عائلات عالقة على بوابة البريقة العرقوب، احتياجات أساسية لهم ، وتقييم الوضع الصحي للعائلات واحتياجاتهم المستعجلة.

وقام بمساعدة فرع الهلال الأحمر الليبي فرع زوارة بمساعدة أهل الخير، بتوزيع الوجبات الغذائية و مواد التنظيف للعالقين من الجالية التونسية بمعبر راس اجدير.

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