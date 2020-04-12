مؤشرات مطمئنة لـ«كورونا» في ليبيا: إصابة واحدة خلال 48 ساعة وشفاء 8 حالات

حافظت أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في ليبيا على مؤشرات تبعث على الاطمئنان مقارنة بالجوار والدول العربية والعالم، إذ لم تسجل البلاد خلال الـ48 ساعة الماضية سوى حالة إيجابية واحدة مؤكدة، وفق بيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات بالوباء إلى 25 حالة، منذ الإعلان عن أول إصابة في 24 مارس الماضي، من بينها حالة وفاة لمسنة تبلغ 85 عامًا إلى جانب 8 حالات تماثلت للشفاء شفاؤها من الفيروس.

إصابة واحدة من 17 عينة

وفي وقت مبكر فجر اليوم الأحد، سجلت ليبيا إصابة جديدة بـ«كورونا» المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في البلاد إلى 25 حالة، وجاء اكتشاف هذه الحالة بعد أن تلقى المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض 17 عينة، أظهرت التحليلات أن من بينها حالة واحدة موجبة لمخالطة والبقية سالبة.

ولم تشهد البلاد إصابات جديدة أول من أمس الجمعة، بعد ثبوت سلبية 15 عينة لأشخاص مشتبه بإصابتهم بالوباء في المختبر المرجعي لصحة المجتمع، في حين أعلنت لجنة مكافحة فيروس «كورونا» التابعة للحكومة الموقتة مساء السبت عدم تسجيل أية حالات إصابة جديدة بالفيروس

لجنة مجابهة «كورونا» بمصراتة تستنكر عودة الازدحام للمدينة

وفي سرت، ثبت خلو حالة اشتباة لمريض بسرت من الفيروس، بعدما ظهرت نتائج تحليله المختبرية سلبية، وفق رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة الفيروس، د. فتحى الكاسح، الذي أشار إلى أن المريض يعاني من التهابات في الصدر ومشكلات مزمنة آخرى، لافتًا إلى أن فريق الرصد الطبي بالعيادة المجمعة المركزية بسرت سحب عينه منه ونقلها إلى المختبر الرئيسي في بنغازي ليتأكد خلو المريض من الفيروس.

حالة وفاة و50 إصابة بالخارج

أما في الخارج، توفي مواطن ليبي مقيم في بلجيكا منذ سبعينات القرن الماضي جراء إصابته بفيروس «كورونا المستجد»، وفقما أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمد القبلاوي،السبت، الذي لفت إلى أن السفارة الليبية في بروكسل على تواصل مستمر مع عائلة المتوفي د.إبراهيم بوشيمة ، وقال «أسرته بصحة جيدة».

وفي بريطانيا، رصدت السفارة الليبية إصابة 50 مواطنًا بينهم 20 طفلًا بالفيروس، لافتًة إلى تماثل طفلين للشفاء، واستقرار الوضع الصحي لباقي الحالات. وحسب بيان للسفارة اليوم، فمن بين المصابين سبع حالات حرجة، فيما توفيت حالتان.

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