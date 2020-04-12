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بعد تدمير الجيش غرفة عمليات الأتراك ببوقرين.. باشاغا: ستدفعون ثمن «جرائمكم البشعة»

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بعد مرور أكثر من يوم على قصف سلاح الجو الليبي، غرفة العمليات الرئيسية للمليشيات في بوقرين والتي كان يديرها ضباط أتراك ويعاونهم أفراد من مليشيات مصراتة، وكبدهم خسائر فادحة في العتاد الأرواح، وبعد تعتيم كبير من الإعلام والأبواق الموالية لحكومة السراج، خرج علينا فتحي باشاغا وزير داخلية السراج بادعاء جديد له يعكس ميوله وانتماءاته.

وقال باشاغا في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: “هل قصف طائراتكم لمنطقة أبوقرين وقتل «الليبيين» يعكس القلق والحرص على مجابهة وباء COVID19!؟، لو كنتم جادين في حرصكم لما ارسلتم طائراتكم تقصف «أبنائنا»”.

وأضاف وزير داخلية السراج، المنتمي لأتراك مدينة مصراتة «الكراغلة»، بحسب ما أكدته وكالة «الأناضول» التركية “سنهزمكم في الميدان ونلاحقكم في المحاكم والمحافل الدولية، وستدفعون ثمن «جرائمكم البشعة»”.

وتابع “أقول للمنظمات الدولية التي تعمل في مجال الإغاثة وتقدم المساعدات للدول التي تتعرض للكوارث، لا تقبلوا مساعدات الدول التي تدفع أموال لـ«مرتزقة فاغنر» وترسل الطائرات المسيرة والميراج 2000 إلى بلادنا لقتل «أبنائنا» ولخلق أكبر أزمة إنسانية. إنهم يغسلون «جرائمهم» بهذه المساعدات فلا تقبلوها”.

وكانت منطقة أبوقرين الواقعة تحت سيطرة المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين وبقايا الجماعات الإرهابية الهاربة من مدن المنطقة الشرقية، قد شهدت الجمعة، سلسلة من الغارات العنيفة والمركزة من قبل سلاح الجو الليبي على غرفة عمليات مصراتة ومواقع الذخيرة وتمركزات الأفراد والمقاتلين.

وفي ظل تعتيم إعلامي من قبل وسائل الإعلام الموالية لـ«حكومة الوفاق»، فقد كشفت مصادر مطلعة لـ«الساعة 24» عن سقوط 5 قتلى من المليشيات المسلحة الموالية لمدينة مصراتة، وهي حصيلة أولية لقتلى المليشيات في الغارات التي تركزت على مواقعهم واستخرجت جثامينهم من تحت الأنقاض يوم السبت، من قبل الهلال الأحمر بمصراتة.

وقالت المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها لدواعٍ أمنية: “إن 5 أفراد من عناصر مليشيات مصراتة المسلحة قتلوا في استهداف سلاح الجو الليبي لمقر غرفة العمليات التركية في – أبوقرين – الهيشة، وهم كل من (عبد الله أبو قرين، وعبد الحميد مانيطة، وعبد الهادي الروياتي، وأحمد علي الأميل، ومحمد إبراهيم الهبي) فيما لازال استخراج وانتشال الجثامين مستمرا، وسط تكتم كبير من قبل ما تعرف بغرفة عمليات مصراتة عن مكان سقوط قتلاها ومواقع وادعت أن بعضهم قتلى في محاور طرابلس”.

وفي ذات السياق كشف مصدر أمني رفيع المستوى أن من بين القتلى في الغارات الجوية عدد من الضباط الأتراك ممن يشرفون على إدارة العمليات وتوجيه الطيران المسير، ومدافع الهاوزر الموجه، حيث اتخذوا من مصرف التجاري الوطني في الهيشة – أبوقرين – مقرا عسكريا لإدارة العمليات، جنوب شرقي مدينة مصراتة، إلا أن سلاح الجو الليبي كان لهم بالمرصاد، وتمكن من استهداف الغرفة العسكرية بدقة.

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الجيش العربي الليبي الغزاة الأتراك باشاغا بوقرين مليشيات مصراتة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الا تستحى ياميبون ياكلب ياحقير من الاحتلال التركى والمرتزقة السوريين الذى يسيطر على مصراطة ويستحيى نسائها طز فيك ياكلب ياحقير الم تعد بالاحتفال مع السراج يوم 4/4 فى الجغبوب والان تولو مثل النساوين وانتم تسحقون على مشارف مصراطة وايامكم القادمة سوداء فبعد هلاك الجنود الاتراك يستعد المعتوه للفرار بعد فشل خطته الغبية للمساومة على غاز شرق المتوسط باستغلال غباوة الخوان واعلنت وكالة الاناضول التركية عودة سفينة التنقيب شرق المتوسط الى اسطنبول للتنقيب فى البحر الاسود فاسود ليبيا لقنوا اردوغان وخوانة دروسا قاسية واغلقوا ابار النفط ولا امل له فى نهب عائدها ولن يتحمل تكلفة المرتزقة والمليشيات بعد خسائر الكورونا وهو مستعد لعقد صفقة يبيع فيها الخوان لمن يدفع الثمن لهذا راينا السراج يتراجع ويحاول ان يجمل نفسه بالصدام مع الخوان لعله ينجوا من الحساب ياكلاب انتهى الدرس ياباشاغا !!

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  • تحية لابطال الجيش الوطنى الذين سحقوا كلاب اردوغان فالمتغطى به عريان طائرته المسيرة تسقط مثل العصافير بمخاور القتال بينما نسور الجو يدكون ماتيسر من الخوان حتى يطهروا الطريق الى مصراطة من جثثهم ليتقدموا لحصار مصراطة قبل رمضان لتنطلق المدافع فى كل الاوقات قبل وبعد الافطار ياحمار

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  • اين انتم يا عقلاء الي متي حنفه من شباب طائش من مصراته يضيع أمن وآمان مدينه بأكملها فهبو يا أهل الحل والربط في مصراته لانقاذ ما يكمن انقاذه مدينتكم الليبيه وبلاش منه ذاك الطموح الاخرق الاهوج أن تتحكم مصراته في باقي المدن الليبيه بسم الله الرحمن الرحيم (  وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ) العبره تستمد من التاريخ يحكي ان معلم حكيم اجري أختبار لتلاميذ ورصد للإجابه الصحيحه جائزه قيمه ووزع عليهم قصصات تحمل السؤال التالي من هو الاحمق وطلب من كل واحد منهم ان يجاوب خطيا وبعد فتره جمع منهم القصصات فالذي فاز بالجائزه كانت إجابته أنما الاحمق هو من لا يستقي الدرس والعبره من خطأ أسلافه الذين سبقوه في التاريخ ولأن الحديث بلا معني سفاهه كما يقال في ليبيا فكراغله اليوم في مصراته لم يأخذوا درس وعبره من خطأ اسلافهم فيوم  رمضان السويحلي ما سولت له نفسه حكم ليبيا كما تسول للكراغله اليوم العوده بليبيا لتكون مجرد ولايه تابعه لباب العالي في تركيا فهاجم السويحلي إمارة السنوسيه في أجدابيا عام 1920 وهزم شر هزيمه جيش السويحلي الكرغلي علي ابواب أجدابيا وفروا عائدين باتجاه مصراته ولحق بهم البرقاويين الي تخوم مصراته وكانوا البرقاويين أذا امسكوا  باحد من جيش السويحلي يقول لهم قائدهم لا تقتلوه خنق الكلب ولا قتلته خذوا سلاحه واطلقوه فانتكست احلام السويحلي وهدأت طموحه الي 1924 راودته احلام المريضه الموبؤه بحب الزعامه وتفتقت ذهنه بفكره من بنات افكاره وهي ان يغزو ورفله وهناك لقي حتفه ولم تكتب له نهايه مشرفه كنهايه عمر المختار او صدام حسين  فقد خط بيده وثيقة أستسلامه وقتل شر قتله فأنتهت احلام زعلامة الكراغله لليبيا الي أن انبثقت بعد فبراير وشكل الكراغله جيش أسماه فقر ليبيا وجيش أسماه الشروق ولم يعتاد الليبيين علي ان الشروق يآتي من الغرب بأتجاه المشرق وهاجم مدينة البريقه وهزم جمعهم علي تخوم مدينه البريقه وولوا الدبر عائدون الي مصراته أذلاء مهزومين وماذا بعد آلا تنتهوا من لعب الصبيان بمصير مدينتكم مصراته الليبيه

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