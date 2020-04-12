بعد تدمير الجيش غرفة عمليات الأتراك ببوقرين.. باشاغا: ستدفعون ثمن «جرائمكم البشعة»

بعد مرور أكثر من يوم على قصف سلاح الجو الليبي، غرفة العمليات الرئيسية للمليشيات في بوقرين والتي كان يديرها ضباط أتراك ويعاونهم أفراد من مليشيات مصراتة، وكبدهم خسائر فادحة في العتاد الأرواح، وبعد تعتيم كبير من الإعلام والأبواق الموالية لحكومة السراج، خرج علينا فتحي باشاغا وزير داخلية السراج بادعاء جديد له يعكس ميوله وانتماءاته.

وقال باشاغا في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: “هل قصف طائراتكم لمنطقة أبوقرين وقتل «الليبيين» يعكس القلق والحرص على مجابهة وباء COVID19!؟، لو كنتم جادين في حرصكم لما ارسلتم طائراتكم تقصف «أبنائنا»”.

وأضاف وزير داخلية السراج، المنتمي لأتراك مدينة مصراتة «الكراغلة»، بحسب ما أكدته وكالة «الأناضول» التركية “سنهزمكم في الميدان ونلاحقكم في المحاكم والمحافل الدولية، وستدفعون ثمن «جرائمكم البشعة»”.

وتابع “أقول للمنظمات الدولية التي تعمل في مجال الإغاثة وتقدم المساعدات للدول التي تتعرض للكوارث، لا تقبلوا مساعدات الدول التي تدفع أموال لـ«مرتزقة فاغنر» وترسل الطائرات المسيرة والميراج 2000 إلى بلادنا لقتل «أبنائنا» ولخلق أكبر أزمة إنسانية. إنهم يغسلون «جرائمهم» بهذه المساعدات فلا تقبلوها”.

وكانت منطقة أبوقرين الواقعة تحت سيطرة المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين وبقايا الجماعات الإرهابية الهاربة من مدن المنطقة الشرقية، قد شهدت الجمعة، سلسلة من الغارات العنيفة والمركزة من قبل سلاح الجو الليبي على غرفة عمليات مصراتة ومواقع الذخيرة وتمركزات الأفراد والمقاتلين.

وفي ظل تعتيم إعلامي من قبل وسائل الإعلام الموالية لـ«حكومة الوفاق»، فقد كشفت مصادر مطلعة لـ«الساعة 24» عن سقوط 5 قتلى من المليشيات المسلحة الموالية لمدينة مصراتة، وهي حصيلة أولية لقتلى المليشيات في الغارات التي تركزت على مواقعهم واستخرجت جثامينهم من تحت الأنقاض يوم السبت، من قبل الهلال الأحمر بمصراتة.

وقالت المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها لدواعٍ أمنية: “إن 5 أفراد من عناصر مليشيات مصراتة المسلحة قتلوا في استهداف سلاح الجو الليبي لمقر غرفة العمليات التركية في – أبوقرين – الهيشة، وهم كل من (عبد الله أبو قرين، وعبد الحميد مانيطة، وعبد الهادي الروياتي، وأحمد علي الأميل، ومحمد إبراهيم الهبي) فيما لازال استخراج وانتشال الجثامين مستمرا، وسط تكتم كبير من قبل ما تعرف بغرفة عمليات مصراتة عن مكان سقوط قتلاها ومواقع وادعت أن بعضهم قتلى في محاور طرابلس”.

وفي ذات السياق كشف مصدر أمني رفيع المستوى أن من بين القتلى في الغارات الجوية عدد من الضباط الأتراك ممن يشرفون على إدارة العمليات وتوجيه الطيران المسير، ومدافع الهاوزر الموجه، حيث اتخذوا من مصرف التجاري الوطني في الهيشة – أبوقرين – مقرا عسكريا لإدارة العمليات، جنوب شرقي مدينة مصراتة، إلا أن سلاح الجو الليبي كان لهم بالمرصاد، وتمكن من استهداف الغرفة العسكرية بدقة.