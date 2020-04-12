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بوزعكوك: حفتر مستعد لـ«تعطيش» ليبيا

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم علي بوزعكوك النائب المنشق وعضو تنظيم الاخوان المسلمين في ليبيا، أن ما ظهر في تصرفات خليفة حفتر، يوضح عقلية هذا الرجل الذي يريد أن يحكم ليبيا ويدمرها.

واتهم بوزعكوك، في مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا بانوراما’ إحدى الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمحاولة إرضاء الطرف الآخر.

واعى بقوله: “حفتر يريد أن يُبين للشعب الليبي أنه مستعد لتدمير كل الآليات والبنية التحتية ويعطش الناس، وهذه تصرفات تدل على أنه إنسان خرج عن طور المشروعية والشرعية”، حسب ادعائه.

وتابع “بوزعكوك”: “من المؤسف أن الأمم المتحدة لا تريد أن تسمي الأمور بمسمياتها، وتريد أن تجد له غطاء كورقة التوت التي تغطي عوراته، وهذا هو أسلوب الأمم المتحدة، وهو محاولة إرضاء الطرف الآخر.

والاثنين الماضي، أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة، توقف ضخ المياه من حقول آبار المياه، اليوم الإثنين، بعد قيام مجموعة مسلحة باقتحام موقع الشويرف، وإجبار العاملين على غلق كافة صمامات التحكم بالتدفق، وإيقاف تشغيل آبار الحقول إلى حين تحقق مطالب لهم.

وأكد الجهاز أن مجموعة مسلحة قامت يوم الإثنين الماضي الموافق 6 أبريل، بغلق صمامات التحكم بالتدفق بمحطة الشويرف وإيقاف آبار حقول المياه بمنظومة الحساونة _ سهل الجفارة، وذلك للمطالبة بالإفراج عن أحد المحتجزين، الأمر الذي تسبب في إيقاف تدفق المياه إلى طرابلس وترهونة وأغلب مدن وقرى المنطقة الغربية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • يابوز الكلب يااخوانى ياحقير المنتصر بالله المشير خليفة حفتر دخل الكثير من المدن بالترحاب من اهلها وهو احرص الناس على مصالحهم ولو كان جبار مثل بشار لدخل طرابلس فى اسبوع على اطلالها ولكنه فضل اصطياد كلابكم خارج المناطق السكنية حتى نفذت الخرفان فتوسلوا لاردوغان فارسل لهم مرتزقة ودواعش ليتخلص منهم ويقبض الثمن اتفووووه عليك غبى وميبون وحقير وديوث تقبل ان ينيك المرتزقة نساوينكم نظير حمايتكم من القصاص

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  • الي متي حنفه من شباب طائش من مصراته يضيع أمن وآمان مدينه بأكملها فهبو يا أهل الحل والربط في مصراته لانقاذ ما يكمن انقاذه مدينتكم الليبيه وبلاش منه ذاك الطموح الاخرق الاهوج أن تتحكم مصراته في باقي المدن الليبيه بسم الله الرحمن الرحيم (  وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ) العبره تستمد من التاريخ يحكي ان معلم حكيم اجري أختبار لتلاميذ ورصد للإجابه الصحيحه جائزه قيمه ووزع عليهم قصصات تحمل السؤال التالي من هو الاحمق وطلب من كل واحد منهم ان يجاوب خطيا وبعد فتره جمع منهم القصصات فالذي فاز بالجائزه كانت إجابته أنما الاحمق هو من لا يستقي الدرس والعبره من خطأ أسلافه الذين سبقوه في التاريخ ولأن الحديث بلا معني سفاهه كما يقال في ليبيا فكراغله اليوم في مصراته لم يأخذوا درس وعبره من خطأ اسلافهم فيوم  رمضان السويحلي ما سولت له نفسه حكم ليبيا كما تسول للكراغله اليوم العوده بليبيا لتكون مجرد ولايه تابعه لباب العالي في تركيا فهاجم السويحلي إمارة السنوسيه في أجدابيا عام 1920 وهزم شر هزيمه جيش السويحلي الكرغلي علي ابواب أجدابيا وفروا عائدين باتجاه مصراته ولحق بهم البرقاويين الي تخوم مصراته وكانوا البرقاويين أذا امسكوا  باحد من جيش السويحلي يقول لهم قائدهم لا تقتلوه خنق الكلب ولا قتلته خذوا سلاحه واطلقوه فانتكست احلام السويحلي وهدأت طموحه الي 1924 راودته احلام المريضه الموبؤه بحب الزعامه وتفتقت ذهنه بفكره من بنات افكاره وهي ان يغزو ورفله وهناك لقي حتفه ولم تكتب له نهايه مشرفه كنهايه عمر المختار او صدام حسين  فقد خط بيده وثيقة أستسلامه وقتل شر قتله فأنتهت احلام زعلامة الكراغله لليبيا الي أن انبثقت بعد فبراير وشكل الكراغله جيش أسماه فقر ليبيا وجيش أسماه الشروق ولم يعتاد الليبيين علي ان الشروق يآتي من الغرب بأتجاه المشرق وهاجم مدينة البريقه وهزم جمعهم علي تخوم مدينه البريقه وولوا الدبر عائدون الي مصراته أذلاء مهزومين وماذا بعد آلا تنتهوا من لعب الصبيان بمصير مدينتكم مصراته الليبيه

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  • حـــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــتـــــــــر يابوزعلوك ياخوانجي اصبح رمز وطني لكل الليبين ..شئت ام ابيت ياعميل…كل الشعب الليبي مع الجيش العربي الليبي بقيادة هذا الرمز…اما انت ياخوانجي وعلى من شاكلتك مفيش حد يحبكم من الشعب الليبي..وفي النهاية مصيركم كيف اخوان مصر الحبس او الفرار ..انته هارب من زماان جيت لحست فلوس ورديت لامريكا… خليك في حالك ايها عضو الحزب المنبوذ…باذن الله قريبا اسود الجيش في الساحة في وسط طرابلس

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