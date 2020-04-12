بوزعكوك: حفتر مستعد لـ«تعطيش» ليبيا

زعم علي بوزعكوك النائب المنشق وعضو تنظيم الاخوان المسلمين في ليبيا، أن ما ظهر في تصرفات خليفة حفتر، يوضح عقلية هذا الرجل الذي يريد أن يحكم ليبيا ويدمرها.

واتهم بوزعكوك، في مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا بانوراما’ إحدى الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمحاولة إرضاء الطرف الآخر.

واعى بقوله: “حفتر يريد أن يُبين للشعب الليبي أنه مستعد لتدمير كل الآليات والبنية التحتية ويعطش الناس، وهذه تصرفات تدل على أنه إنسان خرج عن طور المشروعية والشرعية”، حسب ادعائه.

وتابع “بوزعكوك”: “من المؤسف أن الأمم المتحدة لا تريد أن تسمي الأمور بمسمياتها، وتريد أن تجد له غطاء كورقة التوت التي تغطي عوراته، وهذا هو أسلوب الأمم المتحدة، وهو محاولة إرضاء الطرف الآخر.

والاثنين الماضي، أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة، توقف ضخ المياه من حقول آبار المياه، اليوم الإثنين، بعد قيام مجموعة مسلحة باقتحام موقع الشويرف، وإجبار العاملين على غلق كافة صمامات التحكم بالتدفق، وإيقاف تشغيل آبار الحقول إلى حين تحقق مطالب لهم.

وأكد الجهاز أن مجموعة مسلحة قامت يوم الإثنين الماضي الموافق 6 أبريل، بغلق صمامات التحكم بالتدفق بمحطة الشويرف وإيقاف آبار حقول المياه بمنظومة الحساونة _ سهل الجفارة، وذلك للمطالبة بالإفراج عن أحد المحتجزين، الأمر الذي تسبب في إيقاف تدفق المياه إلى طرابلس وترهونة وأغلب مدن وقرى المنطقة الغربية.