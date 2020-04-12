داخلية الوفاق تبحث عودة المواطنين العالقين بالخارج

بحثت وزارة الداخلية عودة المواطنين العالقين بالخارج وكيفية استكمال إجراءات رجوعهم لأرض الوطن.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن وكيل الوزارة عميد خالد مازن بحث خلال اجتماع أمني التنسيق مع جهاز الحرس البلدي في إجراءات تطبيق حظر التجول وازدحام المواطنين على المخابز والمجمعات الخاصة ببيع المواد الغذائية لمتابعة الإجراءات الاحترازية وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على وضع آلية لمعاقبة مخترقي حظر التجول وكذلك متابعة التدابير الأمنية ومعالجة الصعوبات التي تواجهها.

وشارك في الاجتماع مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية عميد محمد المداغي ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عميد جمعة غريبة ورئيس قوة العمليات الخاصة عميد وجدي الشريف ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ المكلف عميد صلاح الحريزي ومدير أمن طرابلس عميد أسامة عويدان ونائب رئيس جهاز المباحث الجنائية عميد يوسف الرابطي ومدير أمن تاجوراء عقيد يوسف عكريم ومعاون رئيس مكتب المعلومات والمتابعة عقيد فوزي غيث ومندوب عن الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة عقيد ياسين الهاشمي ومساعد مدير أمن طرابلس للشؤون الأمنية عميد رمضان برباش ونائب رئيس جهاز الحرس البلدي.