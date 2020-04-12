اخبار ليبيا الان

بني وليد تحت القصف التركي.. و”اجتماعي ورفلة” يحمل الرئاسي المسؤولية

تم النشر منذُ 36 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

على مدى أيام والطيران التركي المسير لم يفارق سماء بني وليد فالغارات التي شنها الطيران لم تفرق بين ناقلات شحن وقود وبين شحنات مواد غذائية وخزانات مياه لمدنيين.

آخر الغارات قصف بالقرب من منطقة تينيناي جنوب مدينة بني وليد أسفر عن مقتل شخصين مدنيين إضافة لاستهداف سيارة إسعاف بطريق مصنع 51 سبقها تدمير الطريق الرابطة بين المدينة ومنطقة اشميخ.

شهود عيان من المدينة ذكروا لقناة 218 أن إحدى الغارات قصفت سيارة مدني كانت على متنها شحنة من المواد الغذائية مخصصة لإحدى المحال التجارية في المدينة أسفرت عن أضرار مادية.

عملية عاصفة السلام التي أطلقتها حكومة الوفاق قبل أيام وكان لاعبها الأساسي الطيران المسير التركي لم تكن بردا ولا سلاما على أهالي مدينة بني وليد فالقصف طال البنى التحتية وقوت المواطنين الذين لا ناقة لهم في هذه الحرب ولا جمل.

المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة حمل المجلس الرئاسي مسؤولية القصف الذي تتعرض له المدينة مطالبا إياه بوقف هذه العمليات.

عمليات القصف المستمرة وتبريراتها يراها أهالى بني وليد حججا واهية كون من يطالهم هذا القصف هم المدنيون في المدينة لا سواهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • لان هذه الطائرات التركية تسقط لو تحركت شرق مصراطة وغربا فى محاور القتال فلم تجد سوى التوجه جنوبا الى مناطق مدنية فى بنى وليد وعندما يتم وصول منظومة دفاع جوى لبنى وليد كما حدث فى العيشة ستسقط الطائرات المسيرة الموجودة فى مصراطة مع دك مواقع تشغيلها على من فيها من الاتراك صبرا ال بنى وليد فانكم ستدخلوا مصراطة قريبا وتقتصوا من الخوان المجرمين

    رد