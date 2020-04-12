جولة تفتيشية لـ«الحرس البلدي» بنغازي على السلخانات في المدينة

قامت اللجنة المكلفة بمتابعة السلخانات بجهاز الحرس البلدي بنغازي، بالتفتيش على السلخانات في المدينة والإشراف على الذبح والختم من قبل الإصحاح البيئي.

وأكد الرائد أحمد المهدوي، بأنه تم الإشراف على ختم الذبائح في السلخانات المعتمدة ومعرفة نقاط البيع والقصابين الذين قامت بشراء الأبقار الخارجية منها، ومتابعتها من قبل الدوريات.

يذكر أن جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، كان قد عقد اجتماعا بمقر الإدارة العامة للبحث الجنائي، لبحث مشكلة ارتفاع أسعار السلع الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان.

وشارك في الاجتماع مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي عقيد صلاح اهويدي، ورئيس غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي المقدم فرج العقوري، ومراقب الاقتصاد بنغازي جمعة الرقاص، وممثلين لتجار وموردي المواشي والدواجن والأعلاف والبيض.

واتفق المشاركون في الاجتماع على وضع تسعيرة عن طريق الاقتصاد خلال الأيام القليلة القادمة، وعلى أن يتم مراقبتها من قبل جهاز الحرس البلدي والإدارة العامة للبحث الجنائي.

وصرح المقدم فرج العقوري، بأن الأيام القادمة ستشهد انفراجة في مشكلة الأسعار المرتفعة وبحلول شهر رمضان الكريم ستكون الأمور جيدة.