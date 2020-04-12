النقابة العامة للنفط تدين إغلاق الموانئ

أعربت النقابة العامة للنفط عن إدانتها إغلاق الحقول والموانئ النفطية “والاعتداءات المسلحة على منظومة النهر الصناعي وإقفال ضخ الماء إلى المناطق الساحلية وأيضا الاعتداءات المتكررة على محطات الكهرباء وإمدادات الغاز لهذه المحطات مما أثر سلبا على الشبكة وإدخال المدن في إظلام تام حيث يعاني المواطنين من النقص في المياه والكهرباء خاصة في ظل وجود الأسر الليبية في منازلها التزاما بتدابير الحجر الصحي”.

ودعت النقابة في بيان لها حكومة الوفاق ومجلس الدولة ومجلس النواب وكافة الجهات المختصة لمخاطبة البعثة الأممية في ليبيا ومجلس الأمن الدولي للوقوف على حقيقة ما يجري من أعمال في حق الليبيين ومطالبتهم بوضع حد لهذه الأعمال”.