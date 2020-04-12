“مكافحة الأمراض” يعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

طرابلس-العنوان

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل ليبيا إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في البلاد إلى 25 حالة.

وأوضح المركز في بيان نشره عبر صفحته بـ “فيسبوك” في ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم 17 عينة للكشف عن فيروس كورونا كان من بينها حالة واحدة موجبة مخالطة والبقية سالبة.

من جهتها أعلنت لجنة مكافحة فيروس كورونا التابعة للحكومة الليبية السبت عدم تسجيل أية حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابة بفيروس كورونا في ليبيا إلى 25 حالة من بينها حالة وفاة لمسنة تبلغ 85 عامًا إلى جانب 8 حالات تماثلت للشفاء.