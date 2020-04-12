داخلية الوفاق: إقامة تمركزات أمنية في تاجوراء

أقام فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء دوريات لحفظ الأمن داخل المدينة وضواحيها.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء قامت بتكثيف الـدوريات والـتمركزات والإسـتيقافات الأمـنية وفـتح الـنقاط الـتفتيشية داخـل بـلدية تـاجـوارء وبـمناطق “مثلث 101، والجفينة، والجنين، والنشيع، ووادي الربيع، ووادي السملقي” مـن أجـل حـفظ الأمـن والاستقرار وضـبط الـخارجين عـن الـقانون وفرض الـسيطرة الأمـنية وأداءً للـواجب الأمـني عـلى أكـمل وجـه لـحـماية الـوطن والـمواطنين كـما بـاشـرت هـذه الـدوريات بـمهام تـنفيذ قـرار حـظر الـتجول بـناء عـلى قـرار الـمجلس الـرئاسي لـحكومة الـوفاق الـوطني.