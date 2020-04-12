معزب: لا يمكن تغيير محافظ ليبيا المركزي ووكيله إلا بالتوافق بين مجلسي الدولة والنواب

ليبيا – إعتبر عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب أنه لا يمكن تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس ووكيله إلا بالتوافق بين مجلسي الدولة والنواب.

معزب قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “هذا الإجراء أصبح مستحيلاً في الوضع الراهن وأدى إلى الانقسام وتفكك مجلس إدارة المصرف بين الشرق والغرب حيث يوجد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ومعه عضوين وفي الشرق يوجد وكيله على الحبري ومعه ثلاثة أعضاء بمجلس الادارة”.

وأوضح أن محافظ المصرف يريد تعديل سعر صرف الدولار بحيث يوفر من بيعه ما يستطيع به تغطية العجز في الميزانية ويكون الصرف فقط في الحاجات الأساسية فيما يريد المجلس الرئاسي إبقاء سعر الصرف الحالي ويرى أن رفع السعر يؤدي للتضخم.

كما أشار إلى أن وجهتي النظر لهما ما يدعمهما من قوى سياسية واقتصادية وأن الوضع الاقتصادي الحالي مهدد خاصة إذا استمر إغلاق حقول النفط الأمر الذي سينعكس على الأسعار والموارد ويدفع نحو العجز عن دفع رواتب مليوني موظف حسب زعمه.