شباب تنسيقية دعم الجيش بطرابلس: جاهزون لعملية التحرير للالتحام مع القوات المسلحة

أعلن شباب باللجنة التنسيقية لداعمي الجيش والشرطة بطرابلس، “التنسيق مع شباب المنطقة الغربية بالزاوية وصرمان وصبراتة للالتحام مع الجيش والشرطة فور دخولها طرابلس ومساعدتهم بكل جهد أمام الإرهابيين والميليشيات”، مؤكدين أنهم جاهزون ولن يعطوهم فرصة للفرار.

وأضافت اللجنة، في بيانٍ مرئي: “سوف نوفر للجيش المعلومات اللازمة عن الميليشيات، كما سوف نقوم بالمحافظة على مؤسسات الدولة وممتلكاتها، ونعلمكم أننا جاهزون جاهزية تامة، بالتنسيق مع اللجنة التنسيقيبة لدعم الجيش والشرطة”.

وكان الناطق الرسمي باسم اللجنة التنسيقية المنطقة الغربية لداعمي “الجيش والشرطة”، قال في تسجيل مرئي له: “إن شباب القوات المسلحة فاض بهم الكيل، لأنهم يحاربون من شهر إبريل الماضي، لو ما تفتحوا الطريق هندوس عليكم بالأقدام، الشعب الليبي كله، لا تكونوا عقبة أمام قواتنا المسلحة”.