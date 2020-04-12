سلاح الجو ينفذ ضربات على مواقع مليشيات الوفاق جنوب بوقرين

بوقرين-العنوان

شن سلاح الجو ضربات على مواقع مليشيات الوفاق في منطقة القداحية جنوب بوقرين استهدفت من خلالها تمركزات مليشيات الوفاق في شيل أم الخراب ومواقع تخزين الأسلحة والذخائر، وفق ما أعلنته شعبة الإعلام الحربي.

وقالت، شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، “إن سلسلة الغارات الجوية استهدفت عددا من المواقع منها تمركزات مجموعات الوفاق المسلحة ومواقع لتخزين الأسلحة والذخائر بمنطقة القداحية”.

يشار إلى أن منطقة بوقرين تقع على بعد 118 كيلو متر جنوب مدينة مصراتة.