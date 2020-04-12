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إنجاز ليبي جديد لتحسين “كهرباء الجنوب”

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مدير محطة كهرباء أوباري يعلن تشغيل الوحدين الثالثة والرابعة نتيجة لجهود فنيي ومهندسي الشركة المتواصلة تم الدخول بالوحدة البخارية الأولى بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة مع مولد البخار الخاص بها على الشبكة الكهربائية .

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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