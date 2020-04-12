الصحة العالمية تسلم مركز الأمراض بسبها جهاز كشف الدرن

أخبار ليبيا24

قالت مديرة مكتب المنطقة الجنوبية بمنظمة الصحة العالمية راضية الجداوي لأخبار ليبيا24، إن المنظمة سلمت المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبها جهاز جينكسبيرت Genexpert، وهو جهاز حديث ومتطور للكشف عن حالات السل والأنواع المقاومة منه للعلاج.

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