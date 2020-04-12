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30 قتيل من قوات الوفاق خلال يومين في معارك جنوب شرقي مصراتة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن أعداد قتلى عناصر قوات الوفاق خلال 48 ساعة وما تم انتشاله من جثث من تحت الركام وصلت إلى أكثر من ” 30 ” قتيل.

وأوضح المصدر أن من بين القتلى 14 قتيل من مسلحي مدينة مصراتة، لافتا إلى أنه تم استهداف غرفة عمليات “الأتراك” والتي تتخذ من المصرف التجاري مقرا عسكريا لها في منطقة ابوقرين ” الهيشة ” جنوب شرقي مصراتة.

وأفاد المصدر أنه تم تدمير المبنى بشكل نهائي خلال الغارات التي استهدفت تمركزات قوات الوفاق في الأيام القليلة الماضية.

ومن جهتها، أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن مقاتلات السلاح الجوي تشُنّ سلسلة من الغارات الجوية تستهدف عدداً من المواقع جنوب شرق مصراتة.

وذركت الشعبة أن سلاح الجو استهدف تمركزات لمجموعات قوات الوفاق في شيل أم اخراب ، ومواقع أخرى خُصّصت لتخزين الأسلحة والذخائر بمنطقة القداحية جنوب بوقرين .

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  • ضربة كانت للمعلم خلت الخوان تسلم والاتراك تتألم وبعد ان اردك اردوغان ان لببيا مقبرة للاتراك بدأ يفر حيث سحب سفينة التنقيب الفاتح من شرق المتوسط ووصلت الى اسطنبول متجهة نحو الاسود والكل يعرف ان هدف اردوغان من ليبيا الرئيسى مساومة اليونان وقبرص على غاز شرق المتوسط وبعد عماية ايربنى اى السلام باليونانى انسحب المعتوه الجبان وﻻيمكن ان يستمر فى عملية فاشلة ومكلفة بشريا وماليا فى ظل الكورونا وسيبيع الخوان قريبا لذلك راينا تغير السراج باوامر من سيده حتى لا يخسر كل شئ

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  • الي متي حنفه من شباب طائش من مصراته يضيع أمن وآمان مدينه بأكملها فهبو يا أهل الحل والربط في مصراته لانقاذ ما يكمن انقاذه مدينتكم الليبيه وبلاش منه ذاك الطموح الاخرق الاهوج أن تتحكم مصراته في باقي المدن الليبيه بسم الله الرحمن الرحيم (  وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ) العبره تستمد من التاريخ يحكي ان معلم حكيم اجري أختبار لتلاميذ ورصد للإجابه الصحيحه جائزه قيمه ووزع عليهم قصصات تحمل السؤال التالي من هو الاحمق وطلب من كل واحد منهم ان يجاوب خطيا وبعد فتره جمع منهم القصصات فالذي فاز بالجائزه كانت إجابته أنما الاحمق هو من لا يستقي الدرس والعبره من خطأ أسلافه الذين سبقوه في التاريخ ولأن الحديث بلا معني سفاهه كما يقال في ليبيا فكراغله اليوم في مصراته لم يأخذوا درس وعبره من خطأ اسلافهم فيوم  رمضان السويحلي ما سولت له نفسه حكم ليبيا كما تسول للكراغله اليوم العوده بليبيا لتكون مجرد ولايه تابعه لباب العالي في تركيا فهاجم السويحلي إمارة السنوسيه في أجدابيا عام 1920 وهزم شر هزيمه جيش السويحلي الكرغلي علي ابواب أجدابيا وفروا عائدين باتجاه مصراته ولحق بهم البرقاويين الي تخوم مصراته وكانوا البرقاويين أذا امسكوا  باحد من جيش السويحلي يقول لهم قائدهم لا تقتلوه خنق الكلب ولا قتلته خذوا سلاحه واطلقوه فانتكست احلام السويحلي وهدأت طموحه الي 1924 راودته احلام المريضه الموبؤه بحب الزعامه وتفتقت ذهنه بفكره من بنات افكاره وهي ان يغزو ورفله وهناك لقي حتفه ولم تكتب له نهايه مشرفه كنهايه عمر المختار او صدام حسين  فقد خط بيده وثيقة أستسلامه وقتل شر قتله فأنتهت احلام زعلامة الكراغله لليبيا الي أن انبثقت بعد فبراير وشكل الكراغله جيش أسماه فقر ليبيا وجيش أسماه الشروق ولم يعتاد الليبيين علي ان الشروق يآتي من الغرب بأتجاه المشرق وهاجم مدينة البريقه وهزم جمعهم علي تخوم مدينه البريقه وولوا الدبر عائدون الي مصراته أذلاء مهزومين وماذا بعد آلا تنتهوا من لعب الصبيان بمصير مدينتكم مصراته الليبيه

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