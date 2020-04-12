بالفيديو والصور| “العاصفة” تتجه نحو طرابلس

طرابلس-العنوان

توجهت كتيبة العاصفة التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، الجمعة، نحو محاور القتال للالتحاق بباقي الوحدات العسكرية في معركة تحرير الوطن، وفق شعبة الإعلام الحربي.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة أن تحرك كتيبة العاصفة من مدينة بنغازي نحو محاور القتال جاء بعد إتمام كامل التجهيزات للمشاركة في معركة تحرير ليبيا من المجموعات المسلحة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي في بيان لها عبر فيسبوك “إن القيادة العامة رغم اهتمامها على سلامة المواطنين وسعيها لتسخير كافة الإمكانيات وتوفير المستلزمات الطبية لمواجهة وباء كورونا المستجد؛ إلا أنها وفي الوقت ذاته تُجهّز وتُخرّج دُفعاتٍ جديدة من وحداتها التي تلقّت تدريباتها على أعلى مستوى ما يُمكنها من تنفيذ مهامها على أكمل وجهٍ”.

يشار إلى أن شعبة الإعلام الحربي لم تحدد وجهة كتيبة العاصفة بالتحديد، ولكن يعتقد أنها تأتي في إطار التعزيزات العسكرية في محاور القتال في طرابلس.

فيديو| كتيبة العاصفة التابعة للقيادة العامة

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