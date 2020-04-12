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أبوسبيحه يوجه هذه البرقية لحفتر

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وجه رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن (فزان) علي أبوسبيحة برقية لقائد الخيش خليفة حفتر يطالبه فيها بفتح صمامات المياه بالشويرف وصمامات الغاز بالسايح.

وقال أبوسبيحة في برقية موجهة لحفتر عبر صفحته بموقع “فيسبوك” “صمامات المياه بالشويرف وصمامات الغاز بالسايح تحت حمايتكم وانتم المسئولون عنها” مضيفا “فزان تضررت كثيرا بقفلها فلا يعقل أن يموتوا أبنائها معك في الجبهات وتقطع عن أهلهم الكهرباء ويموتوا عطشا وجوعا لموت حيواناتهم ومزارعهم التي لا دخل لهم سواها بعد تطور الحرب اللعينة ومحاصرتها من خصومك بوقف حركة السيارات الكبيرة الناقلة للبضائع”.

ودعا أبوسبيحة حفتر لإصدار أوامره “بفتح صمامات المصدرين” مضيفا “لا تعذر بقفلها من أية جهة فالامر بيدك”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • صحيح ..قفل المياة والكهرباء من قبل العصابات والمجرميين والمجردين من الانسانية يجب القبض عليهم واعدامهم فى عين المكان ليكونوا غيره لباقى الحيوانات وصحيح أيضا يقع المسؤلية الامر الشنيع على عاتق الجيش اللذى ينادي بدولة القانون ومحاربة المليشيات والعصابات المسلحة

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