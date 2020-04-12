أبوسبيحه يوجه هذه البرقية لحفتر

وجه رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن (فزان) علي أبوسبيحة برقية لقائد الخيش خليفة حفتر يطالبه فيها بفتح صمامات المياه بالشويرف وصمامات الغاز بالسايح.

وقال أبوسبيحة في برقية موجهة لحفتر عبر صفحته بموقع “فيسبوك” “صمامات المياه بالشويرف وصمامات الغاز بالسايح تحت حمايتكم وانتم المسئولون عنها” مضيفا “فزان تضررت كثيرا بقفلها فلا يعقل أن يموتوا أبنائها معك في الجبهات وتقطع عن أهلهم الكهرباء ويموتوا عطشا وجوعا لموت حيواناتهم ومزارعهم التي لا دخل لهم سواها بعد تطور الحرب اللعينة ومحاصرتها من خصومك بوقف حركة السيارات الكبيرة الناقلة للبضائع”.

ودعا أبوسبيحة حفتر لإصدار أوامره “بفتح صمامات المصدرين” مضيفا “لا تعذر بقفلها من أية جهة فالامر بيدك”.