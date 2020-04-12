القيادة العامة تدفع بتعزيزات عسكرية لمحاور القتال

تتحرك القيادة العامة للجيش الوطني على جبهتين كبيرتين بقيادة المشير خليفة حفتر، فبالأمس أظهرت مقاطع فيديو تحرك سرية الكورنيت التابعة لكتيبة طارق بن زياد لتنفيذ مهام عسكرية في محاور القتال شرق مدينة مصراتة وتحديدا في محيط منطقة بوقرين حيث ما تزال القوات المسلحة تحشد الجهود هناك وسط استماتة شديدة من قبل التشكيلات المسلحة .

في ذات السياق وفيما يتعلق بالتجهيز، استكملت كتيبة العاصفة جاهزيتها وأعطت التمام في ساحة الكيش بمدينة بنغازي وتحركت بعتادها وأفرادها تعزيزا للوحدات العسكرية المرابطة في المحاور بحسب ما جاء في منشور لشعبة الإعلام الحربي مرفق بصور ومقطع فيديو .

وذكرت الشعبة يوم أمس أن مقاتلات السلاح الجوي شنت سلسلة من الغارات الجوية استهدفت من خلالها عددا من المواقع منها تمركزات للتشكيلات المسلحة في شيل أم اخراب ، ومواقع أخرى خصصت لتخزين الأسلحة والذخائر بمنطقة القداحية جنوب بوقرين .

أما في محاور طرابلس فقد شهد محور المشروع اشتباكات متقطعية مع استمرار سماع أصوات المدفعية الثقيلة في منطقة السبعة وسقوط قذائف عشوائية في منطقة قصر بن غشير في مشهد شبه يومي بطابع مأساوي يتزامن مع أزمة فيروس كورونا وانقطاع المياه وانقطاع الكهرباء.

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