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ضابط بمديرية أمن بوقرين: القوات المسلحة دمرت غرفة عمليات تركية ببلدة بوقرين بشكل كامل

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال الضابط في أمن بوقرين مصطفى التهامي إن الميليشيات اتخذت من بعض المدارس والمؤسسات الحكومية مقرات لها ومخازن ذخيرة وسلاح، موضحًا بأن غرفة العمليات دمرت بشكل تام بغارات للجيش.

التهامي في تصريح لموقع “إرم نيوز” أمس السبت أوضح بأن غرفة عمليات تركية ببلدة بوقرين دمرت بشكل تام، مبينًا بأن الميليشيات وعدة ضباط أتراك تواجدوا بهذه الغرفة التي أقيمت في أحد المصارف بالبلدة للتمويه.

وأوضح التهامي أن القتلى الذين كانوا بالغرفة بما فيهم مجموعة الضباط الأتراك، لم تستطع فرق الإنقاذ الوصول إليهم، مما استدعى استعمال الآليات لإزالة الركام والبحث عن الجثث تحته.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • غباوة الخرفان فى التمويه تذكرنى بغباوة مرشدهم العام بديع عندما لبس نقاب ليخدع اجهزة الامن ويهرب منهم ونسى ان من البسه النقاب مرشد ايضا ولكنه مرشد بوليس وبالطبع امسكوا به بسهولة ودخل السجن فى ملابس النسوان ففرح به عبده العريان المحروم من النسوان وقام معه بالواجب فهو اولى بربه الاعمى الذى بايعه الخوان من دول الله ربنا الاعلى رب العرش العظيم

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  • ضربة قاسمة للاتراك قصاصا لجريمتهم المسيرة من قبل والقادم اسوء لهم من جائحة الكورونا سيستقبل الاتراك جثث كلاب اردوغان الذى سيدعى كذبا انهم توفوا بالكورونا فرصة للتعتيم الاعلامى واتمنى من الجيش الوطنى ذكر اسماء القتلى الاتراك بالتعاون مع المرصد السورى حتى تكون مسخرة فى انقرة لجيش الدعارة التركى كلب الناتوا كم منه ماتوا فى ليبيا رغم انهم يحتموا بالمرتزقة السوريين ولو كانوا وحدهم لكانت الفضيحة اكبر

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