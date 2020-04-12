ضابط بمديرية أمن بوقرين: القوات المسلحة دمرت غرفة عمليات تركية ببلدة بوقرين بشكل كامل

ليبيا – قال الضابط في أمن بوقرين مصطفى التهامي إن الميليشيات اتخذت من بعض المدارس والمؤسسات الحكومية مقرات لها ومخازن ذخيرة وسلاح، موضحًا بأن غرفة العمليات دمرت بشكل تام بغارات للجيش.

التهامي في تصريح لموقع “إرم نيوز” أمس السبت أوضح بأن غرفة عمليات تركية ببلدة بوقرين دمرت بشكل تام، مبينًا بأن الميليشيات وعدة ضباط أتراك تواجدوا بهذه الغرفة التي أقيمت في أحد المصارف بالبلدة للتمويه.

وأوضح التهامي أن القتلى الذين كانوا بالغرفة بما فيهم مجموعة الضباط الأتراك، لم تستطع فرق الإنقاذ الوصول إليهم، مما استدعى استعمال الآليات لإزالة الركام والبحث عن الجثث تحته.

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