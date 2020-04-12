«الصليب الأحمر الدولي»: المنظومة الصحية في ليبيا هشة 

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، عن خشيتها من «تضاعف معاناة الأسر المتضررة، نتيجة فيروس (كورونا) المستجد».

وقالت اللجنة، في بيان لها، أن «مئات الآلاف من الليبيين يقعون تحت وطأة نزاع محتدم بينما يمثُل أمامهم خطر تفشي فيروس كوفيد-19 ويهدد بإضعاف المنظومة الصحية الهشة في البلاد».

ودعت «السلطات إلى أن تكفل تيسير تسليم المساعدات الإنسانية مع الحفاظ على التدابير الوقائية مثل التباعد الجسدي وإلا فإن الأشخاص الذين يعتمدون على تلك المساعدات سيواجهون معاناة كبيرة.

ونقل البيان الصادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومقرها جنيف، عن رئيس العمليات ويلم دي يونغ القول: «نظام الرعاية الصحية الليبي كان يعاني أصلًا قبل تفشي جائحة كوفيد-19».

وأضاف: «بعض الأطباء المتخصصين الذين يلزمهم الحصول على تدريب بشأن بروتوكولات منع انتشار عدوى هذا الفيروس يُستدعَون مرة أخرى إلى الخطوط الأمامية لعلاج المصابين».

وأردف دي يونغ «العيادات الطبية والمستشفيات منهمكة في رعاية جرحى الحرب والمصابين بأمراض مزمنة، لذا فإن قدرتها على استقبال المصابين بفيروس كوفيد-19 محدودة.

وأوضح أن جميع المنشآت الصحية بحاجة إلى مزيد من الدعم والموارد لمواجهة هذا التحدي».