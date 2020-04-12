معزب: تغيير الصديق الكبير «مستحيل»

أكد محمد معزب، عضو مجلس الدولة الاستشاري، أنه لا يمكن تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس ووكيله إلا بالتوافق بين المجلس الاستشاري والنواب الموازي.

وزعم معزب في تصريحاته لوكالة «سبوتنيك» للأنباء، أن هذا الإجراء أصبح مستحيلاً في الوضع الراهن وأدى إلى الانقسام وتفكك مجلس إدارة المصرف بين الشرق والغرب حيث يوجد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ومعه عضوين وفي الشرق يوجد وكيله على الحبري ومعه ثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة، على حد قوله.

وادعى أن محافظ المصرف يريد تعديل سعر صرف الدولار بحيث يوفر من بيعه ما يستطيع به تغطية العجز في الميزانية ويكون الصرف فقط في الحاجات الأساسية فيما يريد «المجلس الرئاسي» إبقاء سعر الصرف الحالي ويرى أن رفع السعر يؤدي للتضخم، بحسب تعبيره.

وتابع عضو الاستشاري “وجهتي النظر لهما ما يدعمهما من قوى سياسية واقتصادية وأن الوضع الاقتصادي الحالي مهدد خاصة إذا استمر إغلاق حقول النفط الأمر الذي سينعكس على الأسعار والموارد ويدفع نحو العجز عن دفع رواتب مليوني موظف” وفقا لادعائه.

وكان فائز السراج، قد قال في وقت سابق: “إن حكومته وصلت إلى طريق مسدود مع المصرف المركزي وهناك أسباب كثيرة دفعته للوصول إلى هذه النتيجة”.

وأشار السراج إلى أن حكومته حاولت تجنب المناكفات مع المصرف المركزي لكن الأمور وصلت إلى “طريق مسدود جراء الأزمات المتعلقة بالميزانية، ومنظومة الاعتمادات، وصرف المرتبات.