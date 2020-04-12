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صحة الوفاق تعلن وصول شحنة معدات الوقاية الشخصية للعاملين بغرف عزل مصابي فيروس كورونا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكدت وزارة الصحة بحكومة الوفاق وصول شحنة قادمة من بلجيكا تحوي معدات الوقاية الشخصية الخاصة بالممارسين الصحيين العاملين في غرف العزل.

وزارة الصحة أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أن الشحنة التي وصلت عن طريق مطار مصراته الدولي تتضمن 5000 قطعة من بدل العزل الواقية و 25000 اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال مدير مكتب الوكيل العام محمود بن محمود إن وصول هذه الشحنة يأتي تنفيذاً للإجراءات التي اتخذها الوكيل العام لتوفير الإمدادات الطبية الخاصة بعمل مواقع عزل المصابين بفيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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