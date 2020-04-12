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بالصور | القيادة العامة تدفع بقوة جديدة لتعزيز الوحدات العسكرية بمحاور القتال

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلنت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة أمس السبت عن تحرّك “كتيبة العاصفة” من مدينة بنغازي بعد إتمام تجهيزها بكامل العدة والعتاد للمشاركة بما وصفته بـ”معارك تحرير الوطن” تعزيزاً لباقي الوحدات في المحاور.

الإعلام الحربي أوضح في بيان له :”بالرغم من إهتمام القيادة العامة للقوات المُسلحة وحرصها على سلامة المواطن وسعيها لتسخير كافة الإمكانيات وتوفير المستلزمات الطبية لمواجهة وباء Covid19 المُستجد وتجنيد كافة وحداتها العسكرية لحماية وتأمين المواطن وأمن الوطن في المناطق المُحرّرة وفي الوقت ذاته تُجهّز القيادة العامة وتُخرّج دُفعاتٍ جديدة من وحداتها التي تلقّت تدريباتها على أعلى مستوى ما يُمكنها من تنفيذ مهامها على أكمل وجهٍ”.

وأضاف :” كتيبة العاصفة التابعة للقيادة العامة للقوات المُسلحة تُعطي التمام من قلب مدينة بنغازي وتحديداً بساحة الكيش وتتحرّك بعد إعلان جاهزيتها التامة للمشاركة في أرض المعركة تعزيزاً للوحدات العسكرية المرابطة في المحاور”.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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