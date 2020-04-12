مصر تعزل 8 صيادين قادمين من ليبيا في الحجر الصحي

قال الدكتور أحمد الجميل مدير مستشفى رشيد العام بمحافظة البحيرية المصرية، إن فريقا طبيا من المستشفى وقع الكشف الطبي على 8 صيادين وصلوا إلى مدينة بوغاز رشيد الساحلية على متن مركب صيد قادم من المياة الإقليمية الليبية.

وأكد “الجميل” أنه بعد الكشف الدقيق عليهم وفحصهم طبيًا من خلال الفريق تبين عدم وجود أي أعراض مرضية لفيروس كورونا على الصيادين الثمانية، إلا أنه كإجراء احترازي تم تحويلهم للحجر الصحي بدمنهور لمدة 14 يومًا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، السبت، عن خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.

وقال “مجاهد” إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 1939 حالة من ضمنهم 426 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 146 حالة وفاة.