راديو الشروق يصل الليبيين العالقين في الخارج بأسرهم

قام راديو الشروق بالصعيان في بلدية باطن الجبل وفي إطار خدمته للمجتمع المحلي بالتواصل مع بعض الليبيين العالقين في الخارج لبحث أوضاعهم والاطمئنان عليهم وتقديم دعم معنوي لهم في محنتهم.

وبعد أن قطعت جائحة كوفيد 19 – والتي صنفتها منظمة الصحة العالمية وباء عالميا- السبل بين الأسر وجعلت العديد من المواطنين عالقين في دول الشتات، اختار راديو الشروق بالصيعان أن يكون حلقة وصل بين الليبيين العالقين في الخارج وبين أسرهم عبر تسليط الضوء عليهم من خلال سماع شهاداتهم والحديث معهم حول أوضاعهم المعيشية في مداخلات مباشرة عبر الأثير.

ولم تقتصر أزمة الليبيين في الخارج على الدول العالقين بها فقط؛ فهناك مئات العالقين على الحدود الشرقية والغربية لليبيا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في انتظار قرارات حكومية لوضع آلية لدخولهم ليجتمعوا بذويهم داخل البلاد.

وقد ألقت هذه الأزمة الصحية العالمية بظلالها على الاقتصاد وقطعت أواصر الأسر وألزمت ثلث سكان العالم بالبقاء في منازلهم ملوحة بأزمة اقتصادية كبيرة لم تحدث في العالم منذ ثلاثينيات القرن الماضي فيما عرف حينها بالكساد الكبير، ولم تسلم منها الأسر الليبية كما باقي شعوب العالم فحرمتهم من التواصل واللقاء.

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