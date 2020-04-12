هيئة مكافحة الفساد: الرئاسي أحال ميزانية الطوارئ الـ500 مليون دينار لحساب وزارة الدفاع ولم يفصح عن آلية صرفها

ليبيا – أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال الإيجاز الأسبوعي للجنة الأزمة والطوارئ على أنه تم تعقيم مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالكامل تحت إشراف شركة مرسيليا للنظافة وحماية البيئة.

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أشارت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لها إلى أن مكتب الهيئة الوطنية بباطن الجبل قام بتوزيع مطويات إرشادية للوقاية من إنتشار جائحة كورونا.

ولفتت إلى أنه من خلال متابعات أعمال اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا وبعد فحص محاضر اجتماعات اللجنة وحتى المحضر الثامن تبين أن كل أعمال اللجنة العليا لازالت لم تنفذ على أرض الواقع ولازالت قيد محاضر الإجتماعات فقط وذلك بسبب عدم تسييل ميزانية الطوارئ المرصودة لها وفق قرار المجلس الرئاسي رقم (207)لسنة 2020م وذلك حتى تاريخ م1/4/2020.

وتبين من خلال محاضر الإجتماعات تغيب دائم لمندوب شركة الإتصالات القابضة وتغيب مندوب صندوق التضامن الاجتماعي لأغلب اجتماعات اللجنة العليا خاصة إن المجلس الرئاسي كلف هاتين الجهتين بتكليف مندوب عنهم ضمن عضوية اللجنة العليا بهدف توفير الإحتياجات الخاصة بتداعيات جائحة كورونا والتى تقرها اللجنة.

وأوضحت أن المجلس الرئاسي لم يفصح عن آلية الصرف للميزانية المخصصة للطوارئ والمقدرة 500.000 مليون دينار ليبي .

أما بشأن متابعات قطاع الصحة فقد عقد إجتماع تقابلي مع وكيل وزارة الصحة بتاريخ م28/3/2020 بمجمع العيادات الخارجية بمستشفى الإستقلال(الخضراء العام سابقا) للوقوف على استعدادات الوزارة ومن خلال المتابعات لأعمال الوزارة والإدارات التابعة لها وزيارات اللجنة لمواقع الحجر الصحي تبين عدد من النقاط.

وبيّنت أنه من خلال المتابعة لأحداث ليلة رصد أول حالة مصابة بقسم الأمراض السارية بمستشفى طرابلس المركزي وذلك بمغادرة الأطقم الطبية والطبية المساعدة وترك الحالة دون تقديم أي خدمات طبية عاجلة لها ،تبين أن إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة قد فتحت تحقيقاً بالخصوص وأنها قد استدعت كل الأطقم الطبية والطبية المساعدة للتحقيق معها وأنها قد استدعت مدير عام المستشفى ولم يحضر للتحقيق حيث ستقرم إدارة التفتيش بارسال نتائج التحقيق لاحقاً وكما أفاد وكيل وزارة الصحة بتوجيه تعليماته بشأن قفل قسم الأمراض السارية بالمستشفى إلى حين توفر كوادر طبية قادرة على تسييره ولا تزال اللجنة متابعة لملف التحقيق.

ونوّهت إلى أنه من خلال متابعة اللجنة للإجراءات المتخذة بخصوص الحالة الأولى المعلن عن إصابتها بفايروس كوروناتم الوقوف على إجراءات نقل الحالة إلى مستشفى الإستقلال(الهضبة العام سابقا) حيث تبين تجهيز غرفة مستقلة داخل مقر العيادات الخارجية بالمستشفى لوضع الحالة فيه ومتابعتها وتبين أن وزارة الصحة ممثلة في وكيلها يقوم بتنفيذ أعمال تجهيزات طبية وتوريد معدات طبية خاصة بمرض فايروس كورونا وبالتضارب مع أعمال اللجنة العليا و التى من صميم أعمالها ما أنجزه وكيل وزارة الصحة دون ايعاز من رئيس اللجنة العليا بالتنفيذ.

وأضافت في نص الإيجاز”تبين للجنة بأن عمليات التجهيز والتوريد للمعدات الطبية الخاصة بمواقع الحجر الصحي للحالات المصابة وسيارات الإسعاف المجهزة والتى خصصت للبلديات قد تم الصرف عليها من ميزانية وزارة الصحة وليس من ميزانية الطوارئ المخصصة لمكافحة الوباء، وذلك حسب إفادة وكيل وزارة الصحة المسؤول عن عمليات الصرف بنفسه، من خلال المتابعة والمعاينة لموقع الحجر الصحي المخصص بقاعدة طرابلس الجوية(معتيقة) تبين جاهزية الموقع بنسبة 80% وذلك حسب إفادة وكيل وزارة الصحة أثناء الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة بموقع الحجر الصحي” .

ومن خلال متابعات مكتب المنطقة الوسطى لقطاع الصحة تبين ومن خلال المتابعة للإجراءات الوقائية بمدن المنطقة الوسطى عدم توفير مكان مخصص لعملية الحجر الصحي بمدينة الخمس و عدم توفير وسائل مواصلات لنقل الفرق المكلفة بالرصد والاستجابة الى مواقع الحالات المشتبه بها بكل من مدينة(مصراته/الخمس) وعدم توفير الملابس الوقائية لهم و عدم توفير جهاز خاص بتحليل فايروس كورونا بمدينة مصراتة .

وعن متابعات قطاع الإقتصاد فإن اللجنة الفنية لم تتقدم بأي مقترحات أو آليات بشأن توريد المخزون السلعي بالإضافة لعدم إتخاذ الإجراءات العاجلة المتعلقة بتأمين إحتياجات السوق الليبي و المخزون السلعي لمواجهة هذه الأزمة وعدم تعميم وزارة الإقتصاد لبيانات السلع الغذائية الأساسية والمواد الطبية ومستلزماتها وكذلك بيانات الشركات الموردة للجهات ذات الإختصاص وخاصة جهاز الحرس البلدي.

وتكشف من خلال الاطلاع على توصيات اللجنة في اجتماعاتها بضرورة التعجيل بفتح الاعتمادات المستندية من قبل المصرف المركزي دون تقديم مقتراحات بالكميات والأصناف للسلع المطلوب توريدها ودون تقديم معايير لضبط فتح الاعتمادات المستندية.

ومن خلال المتابعة داخل ميناء طرابلس البحري وتحديداً وحدة التفتيش الآلي التابعة لمصلحة الجمارك بالميناء تبين أن من يقوم بتوريد الأدوية والمعدات الطبية حالياً هما جهاز الإمداد الطبي ومجموعة شركات خاصة وأن عملية الرقابة على الأدوية لا تتم بشكل دقيق بسبب الوضع الحالي.

وجاء في نص الإيجاز” فيما يتعلق.بمؤسسة دار الوفاء للمسنين، من خلال المتابعة والزيارات الميدانية المتكررة تبين أن الدار تفتقر إلى بعض المستلزمات الوقائية والصحية اللازمة خلال هذه الفترة خاصة أن نزلائها من فئة كبار السن و من خلال إفادة القائمين على الدار أن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تقم بأداء دورها المناط بها اتجاه هذه المؤسسة من جانب الصيانة والإشراف والمتابعة والدعم المالي”.

وفيما يتعلق بأعمال البلديات و من خلال المتابعة ببلديات العاصمة تبين نزوح اعداد كبيرة من العائلات المتضررة جراء الحرب الدائرة على مشارف العاصمة إلى داخل المدينة دون تقديم الدعم المالي لهم و تأخر وزارة الحكم المحلى في صرف الربع الثالث والربع الرابع للباب الثاني من الميزانية العامة للسنة المالية م2019 .

أما فيما يتعلق بأعمال جهاز الحرس البلدي قالت الهيئة”من خلال متابعة اللجنة لأعمال الجهاز وحسب إفادات القائمين عليه بأن الجهاز ينفذ أعماله بامكانيات بسيطة ومحدودة والتي يعزونها الي نقص في عدد السيارات التى يملكها الجهاز وإن الجهاز يعمل بعدد(8)ثمانية سيارات فقط تعمل لتغطية رقعة جغرافية كبيرة لمدينة طرابلس وتعمل على مدار الأربعة والعشرون ساعة”.

وتبين للجنة من خلال المتابعة بأن جهاز الحرس البلدي قد صرف له مبلغ (4.246.000) للسنة المالية م2019. وكذلك (20) مركبة آلية استلمها الجهاز بتاريخ 24/03/2020 من خارج ميزانية الجهاز.

وبشأن ميزانيات الطوارئ فإنه ومن خلال المتابعة لبند الميزانيات المرصودة كميزانيات الطوارئ تبين بأن الميزانية المخصصة لبند الطوارئ بقيمة (500.000.000) مليون دينار ليبي قد تمت إحالتها كاملة الى حساب وزارة الدفاع بحيث تصبح بيد تصرف “القائد الأعلى للجيش” (رئيس الرئاسي السراج).

وذكرت أنه لوحظ وجود تجمعات للمواطنين بشكل عشوائي أمام بعض المصارف بغرض سحب أموال من حساباتهم دون مراعاة لأتباع الإرشادات الوقائية بخصوص إنتشار جائحة كورونا ووجود تجمعات للعمالة الأجنبية في الطرقات العامة بشكل كثيف أثناء الفترة الصباحية وفي فترة حظر التجوال.

ختاماً أكدت الهيئه على أنه تمت احالة تقرير مفصل بأعمال اللجنة مع التوصيات ارئيس لجنة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب .

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