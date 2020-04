كتيبة العاصفة وسرية (م. د) تابعة لطارق بن زياد..القيادة العامة تدفع بقوات إلى محاور القتال

أخبار ليبيا24 أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة أن كتيبة العاصفة من مدينة بنغازي توجهت إلى محاور القتال للمشاركة في عمليات التطهير. وأوضحت الشعبة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن الكتيبة تحركت بعد إتمام تجهيزها بكامل العدة والعتاد تعزيزاً لباقي الرفاق المُرابطين في المحاور . وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى أن سرية […]

