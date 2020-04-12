ضابط ببوقرين: المليشيات تحتمي بالمدارس.. وغرفة عمليات الأتراك أقيمت داخل مصرف للتمويه

أكد مصطفى التهامي، الضابط في مديرية أمن بوقرين، أن الميليشيات اتخذت من بعض المدارس والمؤسسات الحكومية مقرات لها ومخازن ذخيرة وسلاح، مشيرا إلى أن غرفة العمليات دمرت بشكل تام بغارات للجيش الليبي.

وقال التهامي، في تصريح لموقع «إرم نيوز»: “إن غرفة عمليات تركية ببلدة بوقرين دمرت بشكل تام”، موضحا أن عناصر الميليشيات وعدة ضباط أتراك تواجدوا بهذه الغرفة التي أقيمت في أحد المصارف بالبلدة للتمويه.

وأضاف “القتلى الذين كانوا بالغرفة بما فيهم مجموعة الضباط الأتراك، لم تستطع فرق الإنقاذ الوصول إليهم، مما استدعى استعمال الآليات لإزالة الركام والبحث عن الجثث تحته”.

وكانت منطقة أبوقرين الواقعة تحت سيطرة المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين وبقايا الجماعات الإرهابية الهاربة من مدن المنطقة الشرقية، قد شهدت الجمعة، سلسلة من الغارات العنيفة والمركزة من قبل سلاح الجو الليبي على غرفة عمليات مصراتة ومواقع الذخيرة وتمركزات الأفراد والمقاتلين.

وفي ظل تعتيم إعلامي من قبل وسائل الإعلام الموالية لـ«حكومة الوفاق»، فقد كشفت مصادر مطلعة لـ«الساعة 24» عن سقوط 5 قتلى من المليشيات المسلحة الموالية لمدينة مصراتة، وهي حصيلة أولية لقتلى المليشيات في الغارات التي تركزت على مواقعهم واستخرجت جثامينهم من تحت الأنقاض يوم السبت، من قبل الهلال الأحمر بمصراتة.

وقالت المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها لدواعٍ أمنية: “إن 5 أفراد من عناصر مليشيات مصراتة المسلحة قتلوا في استهداف سلاح الجو الليبي لمقر غرفة العمليات التركية في – أبوقرين – الهيشة، وهم كل من (عبد الله أبو قرين، وعبد الحميد مانيطة، وعبد الهادي الروياتي، وأحمد علي الأميل، ومحمد إبراهيم الهبي) فيما لازال استخراج وانتشال الجثامين مستمرا، وسط تكتم كبير من قبل ما تعرف بغرفة عمليات مصراتة عن مكان سقوط قتلاها ومواقع وادعت أن بعضهم قتلى في محاور طرابلس”.

وفي ذات السياق كشف مصدر أمني رفيع المستوى أن من بين القتلى في الغارات الجوية عدد من الضباط الأتراك ممن يشرفون على إدارة العمليات وتوجيه الطيران المسير، ومدافع الهاوزر الموجه، حيث اتخذوا من مصرف التجاري الوطني في الهيشة – أبوقرين – مقرا عسكريا لإدارة العمليات، جنوب شرقي مدينة مصراتة، إلا أن سلاح الجو الليبي كان لهم بالمرصاد، وتمكن من استهداف الغرفة العسكرية بدقة.