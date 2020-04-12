“العامة للكهرباء” تعلن عن إنجاز جديد بمحطة أوباري

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، دخول وحدة التوليد الثالثة والرابعة الغازيتين بمحطة أوباري على الشبكة الكهربائية.

وأضافت في منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «الوحدتان الثالثة والرابعة بمحطة أوباري أصبحتا على الشبكة الكهربائية».

وفي أغسطس الماضي، أعلنت محطة كهرباء أوباري الغازية، استكمال الاستعدادات لتشغيل الوحدة الثالثة للمشروع، ليبدأ التشغيل التجاري للوحدة.

وفي منشور آخر، أعلنت الشركة دخول الوحدة البخارية الأولى بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة مع مولد البخار الخاص بها على الشبكة الكهربائية.