اخبار ليبيا الان

“العامة للكهرباء” تعلن عن إنجاز جديد بمحطة أوباري

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، دخول وحدة التوليد الثالثة والرابعة الغازيتين بمحطة أوباري على الشبكة الكهربائية.
وأضافت في منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «الوحدتان الثالثة والرابعة بمحطة أوباري أصبحتا على الشبكة الكهربائية».

وفي أغسطس الماضي، أعلنت محطة كهرباء أوباري الغازية، استكمال الاستعدادات لتشغيل الوحدة الثالثة للمشروع، ليبدأ التشغيل التجاري للوحدة.

وفي منشور آخر، أعلنت الشركة دخول الوحدة البخارية الأولى بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة مع مولد البخار الخاص بها على الشبكة الكهربائية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك