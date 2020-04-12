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النعاس: السراج يعتقد أنه رئيس دولة وعلى الكبير عدم إطلاق يد حكومته في المال العام

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبياعبّر وكيل وزارة الدفاع الأسبق محمد النعاس عن دعمه لمحافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير بعد تصاعد الخلاف بينه وبين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج .

وجاء حديث النعاس في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك معلقًا على كلمة السراج الأخيرة المتلفزة التي شن فيها هجومًا كاسحًا على الكبير مطالبًا بمراجعة مصروفات المركزي طيلة فترة ولايته .

وقال النعاس:”  أكثر من أربع سنوات ظهر فخامة الرئيس فائز السراج مخاطبا شعبه الجريح بخطاب أبعد ما يكون عن حقيقة الصراع الذى يجرى فى ليبيا  ” .

وأضاف بأن السراج في الخطاب صبٌ جام غضبه على محافظ مصرف ليبيا المركزى لأنه يصر على عدم استنفاذ ما تبقى من الإحتياطى النقدى للبلد الذى يتناقص فيه معدل الدخل القومى بصورة خطيرة ويبتلع معظمه بند الأجور والمرتبات .

وتوجه النعاس للكبير بالقول:” يا محافظ مصرف ليبيا المركزي لا تطلق يد هذه الحكومة فى المال العام لانها لا تخضع لأية رقابة تشريعية ولا لأى مرجعية استشارية معتبرة ” .

ودعا النعاس الكبير لعدم السماح بالمساس بما تبقى من الإحتياطي النقدي للبلد لأن للأجيال القادمة حقا ثابتا فيه ، وذلك وفق قوله .

كما سخر وكيل وزارة الدفاع الأسبق من السراج في ختام حديثه قائلاً : ” استمعت لخطاب السراج الأخير استنتجت أنه يعتقد أنه رئيس دولة بالفعل !!  وأنه ما زال يرغب فى قيادة ليبيا نحو …. لقد هربت منى الفكرة ” .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • واحد اخر من المتخلفين عقليا من الخوان صحى متأخرا بعد محموء عبدالعزيز ويسب ويلعن من كان يمتدحه بالامس ويعتبره القائد الاعلى رغم ان السراج خائن للوطن وباعه للسلطان العثمانى الذى استدعاه لانقرة ليوقع على اتفاق الفنكوش البحرى والذى فشل بعد اعلان وكالة الاناضول عن سحب سفينة التنقيب الفاتح من شرق المتوسط ووصولها الى اسطنبول متجهة للبحر الاسود لتنقب هناك اما مايضحكنى فى غباوة هذا النعاس الترباس انه يتصور وجود ارصدة مالية عند كبير لصوص المركزى ونسى ان السلطان المعتوه نهبها مقابل العصافير المسيرة وبعد ازمة الكورونا كل دولة ستجمد مالديها من مدخرات لسد العجز عندها ولهذا لا يستطيع كبير اللصوص ان يعلن رصيد المصرف المركزى فكل ارصدة العالم معلنة بشافية الا فى ليبيا عصابة الخوان تنهب بدون رقيب

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