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“الوفاق” تنتقد بيان “الحلو” حول قطع المياه عن طرابلس

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبدى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية -عبر بيان- استغراب الوزارة وحكومة الوفاق مما اعتبره إصرار البعثة الأممية منذ بدء الحرب في طرابلس على عدم تسمية الفاعل والجاني في كل الجرائم المرتكبة -حسب وصفه.

وقالت خارجية الوفاق إنها تابعت بيان يعقوب الحلو منسق الشؤون الإنسانية في البعثة الأممية في ليبيا ، إزاء انقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن مدينة طرابلس وحرمان أهل العاصمة من هاتين الخدمتين.

واستنكرت الوزارة هذه الأعمال التي وصفتها بالإرهابية التي تضر بملايين الأبرياء، بحسب ما ورد في البيان.

وجاء رد خارجية الوفاق على “الحلو” كونه وصف قطع المياه والكهرباء بـ”الأعمال الفردية” إذ قالت “إنه يصف هذه الجرائم بالأعمال الفردية رغم تكرارها بشكل ممنهج” في اتهام واضح وصريح من خارجية الوفاق للجيش الوطني بهذه الأعمال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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