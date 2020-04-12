المستشار صالح يدعو النائب العام إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكبير

دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح النائب العام إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في الدعاوى الموجهة ضد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير دون الحاجة إلى رفع الحصانة عنه.

وأكد عقيلة في كتاب له أن الكبير تمت إقالته بموجب قرار مجلس النواب رقم 17 لسنة 2014، وتم تكليف محمد الشكري بمهام محافظ البنك المركزي بموجب القرار رقم 3 لسنة2018، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الكبير في وقائع إقفاله المقاصة مع بنوك المنطقة الشرقية والجنوبية، وإيقاف منظومة الاعتمادات، وتعطيل صرف المرتبات، ما يشكل جرائم ماسة بالاقتصاد القومي.

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