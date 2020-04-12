أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنها قامت بتشغيل بعض وحدات التوليد الغازية بالوقود الخفيف إلا أن العجز لا يزال كبيراً بسبب وجود بعض وحدات التوليد الأخرى خارج الخدمة نتيجة استمرار قفل صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح.

ودعت المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء الخيرين من أبناء البلاد للتدخل العاجل لفتح صمام خط الغاز حتى يتسنى للشركة تشغيل كامل وحدات التوليد والقضاء على العجز وإرجاع الشبكة الكهربائية لسابق عهدها لكي يتمتع كافة المواطنين بالتيار الكهربائي كما دعت الشركة المواطنين لتشغيل الأدوات الكهربائية الضرورية فقط للمساهمة في استقرار الشبكة الكهربائية حتى انتهاء هذه الظروف الاستثنائية الطارئة .