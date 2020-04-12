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مليشيا البقرة تنعي أحد عناصرها: رحل دفاعا عن «الأرض والعرض»

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نعت مليشيا الضمان التي يقودها المليشياوي، بشير البقرة، أحد عناصرها والذي قتل في مواجهات ضد الجيش العربي الليبي بأحد محاور القتال في العاصمة طرابلس.

وقالت المليشيا، التي تقاتل ضد الجيش في محوري عين زارة ووادي الربيع في منشور لها، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»: “إنا لله وإنا إليه راجعون. تزف «كتيبة الضمان» «بطل» من جنودها المرابطين في محاور القتال اللهم تقبله في «الشهداء»”.

وأضافت “ترجل الفارس جمال محمد دفاعآ عن «الأرض والعرض» من هؤلاء «المعتدين»، نسأل الله عز وجل أن يتقبله في جنات الخلد”.

وتخوض القوات المسلحة العربية الليبية معارك دامية في محاور القتال بالعاصمة طرابلس، ضد المليشيات المسلحة التي يحتمي بها السراج مدعومين بالمرتزقة السوريين وعناصر من الغزاة الأتراك.

وكانت منطقة أبوقرين الواقعة تحت سيطرة المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين وبقايا الجماعات الإرهابية الهاربة من مدن المنطقة الشرقية، قد شهدت الجمعة، سلسلة من الغارات العنيفة والمركزة من قبل سلاح الجو الليبي على غرفة عمليات مصراتة ومواقع الذخيرة وتمركزات الأفراد والمقاتلين.

وفي ظل تعتيم إعلامي من قبل وسائل الإعلام الموالية لـ«حكومة الوفاق»، فقد كشفت مصادر مطلعة لـ«الساعة 24» عن سقوط 5 قتلى من المليشيات المسلحة الموالية لمدينة مصراتة، وهي حصيلة أولية لقتلى المليشيات في الغارات التي تركزت على مواقعهم واستخرجت جثامينهم من تحت الأنقاض يوم السبت، من قبل الهلال الأحمر بمصراتة.

الوسوم

الجيش العربي الليبي محور عين زارة مليشيا البقرة مليشيا الضمان مليشيات السراج وادر الربيع

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • خذها مني يا خلف الله أنا العبد الفقير الي الله يستحال عليكم يا مصاريت اليوم كما أستحال علي مصاريت الأمس جعل ليبيا مملكة آل كرغل علي غرار مملكة آل سعود فمستحيل ليبيا تختزل في عائله والمثل (يقول نص الطريق ولا كمالها ) (والمثل يقول اللي تحلها بيدك خير من اللي بأسنونك) فإرادة الليبيين تيار رافض للأخوان كسياسه ولفريق الصخيرات كأشخاص أنتم اوقفتوا مدينتكم مصراته بغباءكم في وجه تدفق التيار الشعب الهادر فلن تصمد مصراته في حربها مع كامل ليبيا (واليد ما تعاند المنجل الا اذا كانت يد غبيه ) وعودوا الي رشدكم وجنبوا ما تبقي من مصراته ويلات الحروب سدت وفدت مصراته من تشييع أبناءها الي مثواهم الآخير ولا تسمعوا الي تخاريف المفتري الخرياني فهي قيلت لتخديركم فهو هراء القول بأن من يموت من مصراته ضد الجيش الوطني فهو شهيد فأي شهيد وهو هدفه ليس الدفاع عن دين الله بل الهدف هو أن تتولي مصراته زمام الأمور الماليه والسياسيه في البلاد شهيد صعبه

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