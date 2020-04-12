مليشيا البقرة تنعي أحد عناصرها: رحل دفاعا عن «الأرض والعرض»

نعت مليشيا الضمان التي يقودها المليشياوي، بشير البقرة، أحد عناصرها والذي قتل في مواجهات ضد الجيش العربي الليبي بأحد محاور القتال في العاصمة طرابلس.

وقالت المليشيا، التي تقاتل ضد الجيش في محوري عين زارة ووادي الربيع في منشور لها، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»: “إنا لله وإنا إليه راجعون. تزف «كتيبة الضمان» «بطل» من جنودها المرابطين في محاور القتال اللهم تقبله في «الشهداء»”.

وأضافت “ترجل الفارس جمال محمد دفاعآ عن «الأرض والعرض» من هؤلاء «المعتدين»، نسأل الله عز وجل أن يتقبله في جنات الخلد”.

وتخوض القوات المسلحة العربية الليبية معارك دامية في محاور القتال بالعاصمة طرابلس، ضد المليشيات المسلحة التي يحتمي بها السراج مدعومين بالمرتزقة السوريين وعناصر من الغزاة الأتراك.

وكانت منطقة أبوقرين الواقعة تحت سيطرة المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين وبقايا الجماعات الإرهابية الهاربة من مدن المنطقة الشرقية، قد شهدت الجمعة، سلسلة من الغارات العنيفة والمركزة من قبل سلاح الجو الليبي على غرفة عمليات مصراتة ومواقع الذخيرة وتمركزات الأفراد والمقاتلين.

وفي ظل تعتيم إعلامي من قبل وسائل الإعلام الموالية لـ«حكومة الوفاق»، فقد كشفت مصادر مطلعة لـ«الساعة 24» عن سقوط 5 قتلى من المليشيات المسلحة الموالية لمدينة مصراتة، وهي حصيلة أولية لقتلى المليشيات في الغارات التي تركزت على مواقعهم واستخرجت جثامينهم من تحت الأنقاض يوم السبت، من قبل الهلال الأحمر بمصراتة.