“داخلية الوفاق” تبحث عقوبات مخترقي حظر التجول

شهدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عقد اجتماع أمني موسع برئاسة وكيل الوزارة العميد “خالد مازن” وبحضور وكيل الشؤون الأمنية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ورئيس قوة العمليات الخاصة ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ ومدير أمن طرابلس ونائب رئيس جهاز الحرس البلدي.

وناقش المجتمعون مع الوكيل العديد من المواضيع المهمة المتمثلة في دراسة عودة الليبيين العالقين خارج البلاد والتعرف على آخر ما تم بخصوص استكمال إجراءات رجوعهم لليبيا.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة التنسيق مع الحرس البلدي بخصوص إجراءات التطبيق الأمثل لحظر التجول ووضع حل لظاهرة ازدحام المواطنين على المخابز ومجمعات ومحلات بيع السلع التموينية والمواد الغذائية من ضمن متابعة الإجراءات الاحترازية.

واتفق المجتمعون في نهاية اللقاء على وضع آلية لمراقبة حظر التجول ولمعاقبة مخترقيه ومتابعة التدابير الأمنية ومعالجة الصعوبات التي تواجهها والعراقيل التي تحول دون الإفادة من الحظر الذي يساهم بشكل كبير في كسر سلسلة العدوى وانتقال الفيروس وتفشيه في حالة التطبيق الجاد.

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