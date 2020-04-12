 استقرار الطقس على أغلب مناطق البلاد

طرابلس-العنوان

تشهد أغلب مناطق ليبيا، اليوم الأحد، استمرار استقرار الطقس بينما تسجل درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا ابتداء من اليوم على مناطق غرب ليبيا، ويكون الارتفاع نسبيا بعد غد الثلاثاء مع رياح جنوبية شرقية نشطة مثيرة للأتربة.

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية تشهد مناطق رأس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة سماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول تدريجيًا من يوم غد الإثنين إلى جنوبية شرقية، فجنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا يوم الثلاثاء، مما تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

أما درجات الحرارة فتتراوح بين 21 و26 درجة وتسجل ارتفاعا بداية من يوم غد، وتتراوح غد الثلاثاء بين 30 و36 درجة مئوية.

بينما في الخليج وسهل بنغازي وحتى امساعد والواحات ومرادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتحول بعد غد الثلاثاء إلى جنوبية شرقية، أما الحرارة تتراوح بين 18 و25 درجة، وتسجل ارتفاعا بعد غد الثلاثاء.

وفي الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، وسرعتها ببن الخفيفة والمعتدلة، تنشط أحيانا على بعض المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وتكون شمالية شرقية على غدامس. ودرجات الحرارة بين 30 و37 درجة، وتسجل ارتفاعا غدا ما بين 37 و14 درجة.

أما في الكفرة والسريرة وتازربو تكون السماء صافية، إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتحول تدريجيا من يوم الثلاثاء إلى شرقية فجنوبية شرقية. والحرارة بين 24 و28 درجة، مع ارتفاعها تدريجيا بعد غد الثلاثاء.