أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير انسحب من تيار الإخوان المسلمين وأظهر لهم العداء واحتفظ فقط بعلاقته مع بعض المليشيات التي تقدم له الحماية والدعم.

وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن الكبير “مقال بقرار من البرلمان وباقي في منصبه إلى هذه اللحظة بدعم دولي رغم كل التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها” متهما إياه بدعم “قادة حرب ( فجر ليبيا )” والتسبب في “كل الأزمات المعيشية والاقتصادية التي مرت بها البلاد”.

وأكد امغيب أن الكبير “هو الداعم الأكبر للإرهابيين وقادة المليشيات وبعض التجار اللصوص والسراق والفاسدين من بعض الوزراء وأصحاب الأجندات الخارجية من السياسيين، كذلك كان ومازال الداعم بكل قوة لكل الذين يحاربون الجيش على تخوم طرابلس بمختلف توجهاتهم وهو السبب الرئيس في تواجد القوات التركية على أرضنا الطاهرة وتواجد الطائرات المسيرة التركية في سمائنا لقصف المدنيين”.

وأضاف امغيب “نراه (الكبير) اليوم ينقلب على فايز السراج وينسل من تحت عباءة الإخوان المسلمين وهم سبب وجوده على قمة هرم المصرف المركزي، ويظهر لهم العداء ويحتفظ فقط بعلاقته مع بعض المليشيات التي تقدم له الحماية والدعم” وأردف “بصراحة أنا لم أستوعب تصرفات الصديق الكبير الأخيرة ولا أعرف الأسباب الحقيقية التي دفعته لمعاداة كل هؤلاء دفعة واحدة إن كان هذا العداء حقيقياً ولكن أرجو أن يكون ما احتفظ به لنفسي من قراءة لهذه الأحداث صحيحاً لتنعم البلاد قريباً بالأمن والاستقرار تحت سلطة واحدة”.