هيئة السلامة الوطنية تقوم بتعقيم شوارع مدينة بنغازي خلال ساعات الحظر

بنغازي 12 أبريل 2020 (وال) _ قامت هيئة السلامة الوطنية (وحدة إطفاء المدينة)، بالتعقيم داخل مدينة بنغازي في ساعات حظر التجول، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية بالمدينة.

هذا و شمل التعقيم عدة مناطق (السلماني الغربي والشرقي وبن يونس وعمارات منطقة سيدي حسين)، وسوف يستمر العمل يوميا ليلا ونهارا لتعقيم أكثر عدد من المناطق داخل شوارع المدينة.

وطالبت الهيئة أهالي المناطق بالإلتزام بحظر التجول والبقاء في المنازل، وعدم عرقلة فرق التعقيم.

الجدير بالذكر إن تعقيم المناطق، كان بإشراف مباشر من مدير فرع المنطقة الشرقية العميد عبد العزيز العرفي، و رئيس قسم بنغازي العميد علي العمامي.

ويشار إلى أن الأعضاء الأساسيين المساهمين في التعقيم داخل المدينة هم:

1/ وحدة إطفاء المدينة والجامعة يرأسه المقدم اقدورة العقوري، وكذلك قسم طبرق الذين لبوا النداء.

2/ قسم الطوارئ والأزمات بالمنطقة الشرقية يرأسه الرائد صلاح الدينالي.

3/ قسم المفرقعات بالمنطقة الشرقية يرأسه الرائد امراجع العشيبي

4/ شركة الميدان وكيل شركة (مان وبوش) الداعمة منذ إنطلاق هذه الحملة بسيارتين إطفاء. (وال _ بنغازي) م ك / ه ع

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