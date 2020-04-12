لجنة مكافحة كورونا في مصراتة تفعل الصواب بمصراحة المواطنين

ليبيا – أعلنت اللجنة العليا لمكافحة جائحة فيروس كورونا في مصراتة في بياناً لها اليوم الأحد عن تسجيل حالة الإصابة رقم 10 وهي الحالة التي أعلنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليلة الماضية دون تحديد مكانها .

اللجنة وفي بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه أوضحت أن هذه الحالة هي حالة جديدة مخالطة لحالة إصابة سابقة،مشيرة إلى مباشرتها إجراءات الاستجابة في إشارة منها لحصر المخالطين وما إلى ذلك من خطوات توصي بها منظمة الصحة العالمية بما في ذلك المصارحة والشفافية التي يجب تعزيزها بعيدًا عن أي حسابات أخرى .

ودعت اللجنة كافة مواطني بلدية مصراتة إلى إتخاذ الإجراءات الإحترازية المعروفة والإلتزام بحظر التجول والتجمع والازدحام وغيرها من إجراءات أعلنتها الدولة .

وتأتي هذه الخطوة من اللجنة عن إعلان مكان الإصابة كخطوة وبادرة إيجابية لاقت استحسان المواطنين لما لها من أثر على طريق التوعية والحذر والإلتزام وتعريف المواطنين بحجم الخطر الذين يحيط بهم بينما يواصل المركز الوطني التكتم عن مكان تسجيل الحالات ويدرجها في بند مكان مجهول دونًا عن كل دول الجوار والعالم التي تعلن كما تونس ليس على المدن فحسب بل عن أحياء داخل العاصمة صنفتها الدولة كبؤر لتحذير مواطنيها وأولهم القاطنين داخل هذه الأحياء نفسها لكي يدركوا حجم ما يحيط بهم من خطر ويتحلوا بمسؤولية أكبر حفظًا لسلامتهم والمجتمع.

صورة | المركز الوطني لمكافحة الأمراض يقوم بتحديث خارطة توزيع إصابات #فيروس_كورونا في #ليبيا لتأتي مقسمة وفقًا لخارطته #مصراتة ( 6 ) #طرابلس (2) #بنغازي (1) إضافة لـ 11 مجهولة التسجيل حددها في نقطة بعرض البحر. #المرصد pic.twitter.com/XVRWhdnlo1 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 7, 2020

وكانت كل من لجنتي مكافحة كورونا في بنغازي ومصراتة قد أعلنت مكان تسجيل الإصابات لديها بعيدًا عن التكتم القاتل من المركز الوطني والذي اعتبره البعض غير مبرر ولن يسهم إلا في تهاون الناس وعدم إدراكهم الخطر ، وقد لاقت أعمال وشفافية اللجان المحلية في المدينتين إستحسان المواطنين الذين يكيلون الانتقادات يوميًا بالالاف عبر صفحة المركز لعدم إعلانه مكان الإصابات ووضعها أحيانًا في مكان مجهول ما أثار الشك والريبة .

المرصد – خاص

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