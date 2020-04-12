بلدية مصراتة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في المدينة

أعلنت بلدية مصراتة تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد المصابين في المدينة إلى 10 حالات.

وقال الناطق باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراته إن اللجنة تلقت فجر اليوم الأحد نتائج عينات جديدة من قبل فرق الرصد التابع للجنة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض والتي أكدت تسجيل حالة جديدة رقم “10” بالبلدية وهي حالة مخالطة لإحدى الحالات المسجلة سابقا.

وأكدت اللجنة أن جميع الفرق المكلفة باشرت إجراءاتها بناء على خطة الاستجابة داعية لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وحظر التجول بناء على ما أعلنته الدولة الليبية.