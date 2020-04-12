مصراتة تعلن الإصابة الـ”10″ بكورونا بعد تسجيل حالة جديدة بالبلدية

أعلنت بلدية مصراتة، اليوم الأحد، عن تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في المدينة والتي كانت مخالطة لإحدى الحالات المؤكدة إصابتها سابقا.

وقالت اللجنة العليا لمكافحة الفيروس في بلدية مصراتة: “إن اللجنة تلقت اليوم الأحد نتائج فحص وتحاليل إحدى الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا من فريق الرصد التابع للمركز الوطني لمكافحة الأرمارض والأوبئة والتي تأكد إصابتها لتكون الحالة رقم 10 بالمدينة”.

وأكدت مصادر طبية أن الإصابة التي أعلنتها بلدية مصراتة اليوم هي نفسها التي أعلنها مركز مكافحة الأمراض والأوبئة أمس السبت ولم يعلن عن مكان تسجيلها.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس السبت، إن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 25 شخصا بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأوضح المركز، في بيان، أن إجمالي عدد المتعافين وصل إلى 8 أشخاص، وتسجيل حالة وفاة واحدة، وأن الإصابات الـ٢٥ حالة 4 منها في بنغازي، والبقية في المناطق غرب البلاد.