العامة للكهرباء: بذلنا جهودًا لتشغيل بعض وحدات التوليد ولازال العجز كبيرًا

أخبار ليبيا24

كشفت الشركة العامة للكهرباء بأنها قامت بجهود كبيرة من أجل تشغيل بعض وحدات التوليد الغازية بالوقود الخفيف إلا أن العجز لا يزال كبيراً.

وذكرت دائرة الإعلام في الشركة أن العجر بسبب وجود بعض وحدات التوليد الأخرى خارج الخدمة نتيجة استمرار قفل صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح.

وناشد دائرة الإعلام للمرة الثانية كافة الخيرين من أبناء الوطن بالتدخل العاجل لفتح صمام خط الغاز حتى يتسنى للشركة تشغيل كامل وحدات التوليد والقضاء على العجز وإرجاع الشبكة الكهربائية لسابق عهدها لكي يتمتع كافة المواطنين بالتيار الكهربائي.

وطلبت الدائرة من المواطنين بتشغيل الأدوات الكهربائية الضرورية فقط للمساهمة في استقرار الشبكة الكهربائية حتى انتهاء هذه الظروف الاستثنائية الطارئة.

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