اجتماع لجنة الطوارئ لمجابهة وباء كورونا على مستوى بلديات الجنوب

عقدت غرفة الطوارئ لمجابهة وباء كورونا بالجنوب الغربي اجتماعا لمناقشة آخر الاستعدادات التي تجري لمجابهة الوباء على مستوى بلديات الجنوب.

وقال مدير إدارة الخدمات الطبية بسبها عبدالجليل خضري لقناة ليبيا، إن الاجتماع ضم ممثلي البلديات في الغرفة المشكلة من قبل وزارة الصحة بالحكومة الليبية، وتم الاتفاق على دعم فرق الرصد والتقصي بمختلف البلديات لتبدأ عملها بشكل مباشر.

وأوضحت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية بالمنطقة الجنوبية راضية الجداوي أن المنظمة نسقت مع بلديات الجنوب في ملف تحديد أماكن العزل الصحي، وأماكن الكشف المبدئي وتوفير أجهزة التنفس الصناعي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا