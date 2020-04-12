بلدية طرابلس المركز تجدد مطالبة الرئاسي بإنشاء محطة تحلية مياه

طالبت بلدية طرابلس المركز، اليوم الأحد، المجلس الرئاسي بالنظر بعين الإعتبار للمقترحات التي قدمتها منذ عام 2017 بشأن إنشاء محطة تحلية لمياه البحر، وذلك على خلفية استمرار انقطاع المياه في العاصمة طرابلس وضواحيها بعد اقتحام مجموعة مسلحة موقع محطة التحكم بالتدفق الشويرف.

ودعت البلدية، في منشور اليوم الاحد «مكتب النائب العام بفتح تحقيق وإصدار مذكرات قبض في من قام بقفل صمامات المياه بمحطة التحكم الواقعة ببلدية الشويرف ومن حرّض على هذا الفعل المشين»، وفق الصفحة الرسمية للبلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ويوم الإثنين الماضي، أعلن جهاز النهر الصناعي أن مجموعة مسلحة اقتحمت موقع الشويرف التابع لمنظومة «الحساونة – سهل الجفارة»، وأجبرت العاملين بالموقع على غلق كل صمامات التحكم بالتدفق وإيقاف تشغيل آبار الحقول، الأمر الذي سيؤدي إلى انقطاع المياه عن العاصمة طرابلس والمدن المجاورة لها.

وفي حين اتهمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الأسبوع الماضي، قوات حكومة الوفاق بالوقوف وراء الاعتداء على محطة الشويرف، دانت الحكومة الموقتة قطع المياه عن العاصمة طرابلس.

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