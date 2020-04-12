غرفة الطوارئ بالمنطقة الجنوبية تواصل استعداداتها لمواجهة كورونا

أخبار ليبيا24
عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
“الثني” يواصل بحث ملف العالقين بالخارج.. ويؤكد: “الخارجية” هي المعنية بتزويد كافة الجهات بالمعلومات
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
إغلاق الطريق بين أوباري وسبها تنفيذا لحظر التجول
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
الصليب الأحمر: مئات الآلاف من الليبيين بين جحيم الحرب وخطر تفشي كورونا
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مكافحة الأمراض أوباري يطالب بتفعيل المركز تزامنا مع جائحة كورونا
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك