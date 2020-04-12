راديو الشروق يسلط الضوء على مأساة الليبيين العالقين في الخارج

قدم راديو الشروق بالصعيان في بلدية باطن الجبل خدمة إنسانية في إطار عمله المجتمعي، والتي تمكن من خلالها بعض الليبيين العالقين في الخارج، للتواصل مع أسرهم في الداخل، إضافة إلى بحث أوضاعهم والاطمئنان عليهم وتقديم دعم معنوي لهم في محنتهم.

ووضع فيروس كورونا العديد من المواطنين بين العالقين في دول الشتات، ومن هذه الأزمة تمكن راديو الشروق بالصيعان أن يكون حلقة وصل بين الليبيين العالقين في الخارج وبين أسرهم.

وسلط راديو الشروق الضوء على المواطنين العالقين في دول الشتات، من خلال سماع شهاداتهم والحديث معهم حول أوضاعهم المعيشية في مداخلات مباشرة عبر الأثير.

ومن ضمن الدول التي يعيش فيها الليبيون العالقون دولة تركيا، حيث طالب عدد من الأطباء العالقين في مدينة أسطنبول التركية، السبت، حكومة فائز السراج بإرجاعهم إلى ليبيا، موضحين أنهم معرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووجه الأطباء طلبهم إلى كل من العاملين بالسفارات والقنصليات الليبية في تركيا، ورؤساء وأعيان المجالس البلدية ومجالس الأعيان، في ليبيا، ورؤساء وأعضاء اللجان المُشكلة لمواجهة جائحة كورونا في ليبيا، ووزير الصحة بحكومة السراج، ورؤساء وأعضاء مجلس النواب المنشقين، والمجلس الاستشاري، ورؤساء وأعضاء مجلس حكومة السراج.

وقال الأطباء في تسجيل مرئي لهم: “صدر قرار حكومة السراج بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ومنها إغلاق المنافذ البرية والجوية بتاريخ 16 مارس الماضي، ومنذ ذلك التاريخ تعثرت عودة المواطنين الليبيين بتركيا إلى أرض الوطن”.

وتابعوا: “وبمنطق حرصنا على سلامة الليبيين العالقين بدولة تركيا وصون كرامتهم وحماية ليبيا من خطر انتشار جائحة كورونا، فإننا نناشدكم أن تعملوا على إعادة هؤلاء المواطنين إلى ليبيا بأسرع وقت ممكن، فأغلب العالقين هم من الجرحى والمصابين بأمراض مزمنة أو أمراض ومرافقيهم، وكذلك منهم من هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنهم بعض الأسر الذين بقي ابناؤهم في أرض الوطن”.