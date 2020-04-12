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اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة في منطقة ابوقرين

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

أكدت مصادر محلية اندلاع اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة في محيط منطقة الهيشة الجديدة (ابوقرين) جنوب شرق مصراتة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق.

وقالت المصادر ان قوات الجيش الوطني حققت تقدماً ملحوظاً في منطقتي القداحية وزمزم وأسر قوات تابعة للوفاق.

واشارت المصادر إلى شن غارات جوية لسلاح الجو التابع للجيش الوطني في منطقة ابوقرين استهدفت مواقع وآليات مسلحة لقوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق.

وكانت شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الوطني اكدت ان مقاتلات سلاح الجو شنت سلسلة من الغارات الجوية واستهدفت عدد من المواقع ومنها تمركزات للوفاق في شيل أم اخراب ومواقع لتخزين الذخيرة والاسلحة في منطقة القداحية جنوب بوقرين.

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  • يجب تدمير اى مليشيات ارهابية از مرتزقة حتى تاورغاء التى يجب تحريرها واعادة اهلها المهجرين ثم بعد ذلك التقدم نحو مصراطة لتكون تحت سيطرة النيران الارضية للجيش الوطنى علما بان اردوغان يستعد للفرار من ليبيا بعد الخسائر الكبيرة التى لحقت به بدليل انه سحب سفينة التنقيب الفاتح من شرق المتوسط وعادت لاسطنبول لتتجه للبحر الاسود وهو اعتراف رسمى بفشل الترسيم البحرى مع السراج الذى يشهد الاخوان انه غير شرعى مما يعنى اعترافهم بعدم شرعية الاتفاق الذى وقع عليه عرفتم ان الاخوان اغبياء جدا

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