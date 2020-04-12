اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة في منطقة ابوقرين

أكدت مصادر محلية اندلاع اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة في محيط منطقة الهيشة الجديدة (ابوقرين) جنوب شرق مصراتة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق.

وقالت المصادر ان قوات الجيش الوطني حققت تقدماً ملحوظاً في منطقتي القداحية وزمزم وأسر قوات تابعة للوفاق.

واشارت المصادر إلى شن غارات جوية لسلاح الجو التابع للجيش الوطني في منطقة ابوقرين استهدفت مواقع وآليات مسلحة لقوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق.

وكانت شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الوطني اكدت ان مقاتلات سلاح الجو شنت سلسلة من الغارات الجوية واستهدفت عدد من المواقع ومنها تمركزات للوفاق في شيل أم اخراب ومواقع لتخزين الذخيرة والاسلحة في منطقة القداحية جنوب بوقرين.

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