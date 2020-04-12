ارتفاع نسبي في حصيلة إصابات كورونا بالمغرب العربي

حصيلة الإصابات جراء وباء كورونا ترتفع بشكل نسبي في دول المغرب العربي وأضحت الجائحة تشكل هاجسا في هذه الدول إذ تجاوز عدد الإصابات 4087، إضافة لوفاة 416 حالة فيما تماثل 659 شخصا للشفاء.

الجزائر تتصدر عدد الإصابات مغاربيا مسجلة 64 إصابة خلال أربع وعشرين ساعة، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 1825، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 275 حالة و تماثلت 460 حالة للشفاء.

أما فيما يتعلق بملف الجزائريين العالقين في الخارج فقد وصلت يوم السبت أول دفعة من الرعايا الجزائريين العالقين بالإمارات إلى الجزائر حسبما أكده مصدر من وزارة الشؤون الخارجية.

وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة أنه تم، تسجيل 97 حالة إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي بالمملكة إلى ما يناهز 1545 حالة كما تم تسجيل 4 وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 111 حالة، فيما تماثل 146 شخصا للشفاء.

تونس تأتي في الترتيب الثالث بعد الجزائر والمغرب من حيث عدد الإصابات مسجلة 14 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 685 حالة، إضافة لـ28 وفاة فيما تماثل 43 شخصا للشفاء.

في ليبيا أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 25 فيما تم تسجيل حالة وفاة وتماثل 8 أشخاص للشفاء، فيما تعمل المنظمات والمجتمع الدولي على التكثيف من حملاتهم التوعوية للتوقي من كورونا وتجهيز المراكز الصحية لاستقبال المرضى.

وفي موريتانيا، حيث أضعف الأنظمة الصحية، أعلنت السلطات عن تسجيل 7 حالات مصابة بفيروس كورونا منذ ظهوره الشهر الماضي، ووفاة واحدة فيما تماثل شخصان للشفاء هذا وأغلقت السلطات مجالها الجوي وعلقت الدراسة في المدارس والجامعات وأغلقت الأسواق وأوقفت النشاطات الجماهيرية الرياضية والثقافية ناهيك عن فرض حظر التجول.

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